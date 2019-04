Plasticase/NANUK annonce une expansion aux États-Unis et quatre embauches clés





MONTRÉAL, 17 avril 2019 /CNW/ - Le président et chef de la direction de Plasticase Inc., José Chagnon, a annoncé aujourd'hui la formation de Plasticase USA, Inc. et quatre embauches stratégiques dans les domaines de la vente et du marketing destinés à soutenir leurs projets de croissance. Plasticase est le fabricant des mallettes de protection professionnelles NANUK.

« Je suis très excité par les nouveaux membres de l'équipe et les rôles importants qu'ils joueront pour soutenir notre expansion. Chacun d'eux apporte une expérience unique et exceptionnellement précieuse à une équipe déjà talentueuse et accomplie ici chez Plasticase. », a déclaré M. Chagnon. « Nos objectifs sont de transformer NANUK en une marque de classe mondiale et de soutenir notre clientèle avec des employés talentueux et compétents. La résolution de problèmes et la réactivité sont des directives clés pour nous, et notre équipe et notre service à la clientèle sont plus forts aujourd'hui avec ces nouveaux collaborateurs. »

Dennis Piretra se joint à NANUK en tant que vice-président du marketing et de la stratégie commerciale de Plasticase USA, Inc. Relevant de M. Chagnon, il sera responsable de la notoriété et de la croissance de la marque au sein du réseau de distribution de NANUK et des utilisateurs des produits. Il travaillera avec les équipes de développement de produits et de vente pour fournir des solutions de produits et services qui aident à protéger et à organiser le matériel et les équipements précieux. Dennis a récemment travaillé en tant que consultant pour plusieurs marques dans le domaine des produits grand public et pour Victorinox Swiss Army, Inc. en tant que vice-président directeur du marketing.

Mark Rolfes rejoint NANUK en tant que vice-président des ventes aux États-Unis, division commerciale. Mark rapportera au vice-président des ventes mondiales, Frank Vitiello. Il sera responsable de la croissance de la part de marché de la société dans les secteurs commerciaux ciblés. Dernièrement, Mark était directeur des ventes mondiales chez Mechanix Wear, Inc. et était directement responsable de la création rapide de leur organisation des ventes et de la croissance de leur réseau de distribution et de leurs revenus.

Kevin Emmons se joint à NANUK en tant que directeur de la division Consommateurs aux États-Unis pour les ventes. Il concentre ses efforts à accroître la présence de la marque auprès de partenaires de la vente au détail et du commerce électronique. Kevin se rapportera également à Frank Vitiello. Kevin occupe des postes de direction dans les ventes auprès de grandes marques du secteur des produits de consommation et des étuis de protection depuis près de 20 ans.

Andy Johnson rejoint NANUK en tant que directeur régional des ventes - division commerciale et travaillera en étroite collaboration avec M. Rolfes pour développer la distribution dans l'est des États-Unis. Andy est un professionnel respecté du secteur, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des protecteurs.

"Nous sommes très heureux de soutenir la croissance de Plasticase et la création de la nouvelle entité américaine", a déclaré Sam Ramadori, associé directeur de Walter Capital, actionnaire majoritaire de Plasticase. « Nous nous sommes engagés envers les employés talentueux, passionnés et motivés de Plasticase qui croient au potentiel de la marque NANUK. »

Ces embauches et la création de Plasticase USA, Inc. font suite à la nomination de José Chagnon au poste de président et chef de la direction en août et à la récente acquisition du distributeur européen de la société aux Pays-Bas. En outre, la société lancera huit (8) nouveaux étuis de protection de la marque NANUK en 2019.

À propos de Plasticase et NANUK

Plasticase a pour mission de concevoir et de fabriquer des boîtiers moulés par injection de haute qualité qui protègent les équipements de valeur. Les professionnels du monde entier font confiance à la gamme de valises étanches NANUK pour organiser, protéger et transporter des instruments et des équipements dans des environnements extrêmes. Pour plus d'informations, visitez: www.Nanuk.com.

À propos de Walter Capital Partners

Walter Capital Partners (Walter Capital), actionnaire majoritaire de Plasticase, est une société de capital-investissement faisant partie de Walter Financial et du groupe de sociétés Walter (Walter Group). Walter Capital investit des capitaux et son savoir-faire dans des petites et moyennes entreprises bien établies afin d'accélérer leur croissance. S'appuyant sur les valeurs entrepreneuriales du groupe Walter et sur l'expérience de direction de ses associés, Walter Capital propose des solutions qui vont bien au-delà des transactions purement financières. Walter Capital, dont le siège social est situé à Montréal, dispose d'un solide réseau international.

