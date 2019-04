Dévoilement au Salon international de l'auto de New York de la nouvelle et robuste Subaru Outback 2020





Animée par un nouveau moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L optionnel qui livre des performances et un rendement énergétique exceptionnels.

L'Outback repensée procure un haut de degré de protection grâce notamment au système d'aide à la conduite livré de série et au système d'alerte aux distractions DriverFocus livrable en option.

Système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po livrable en option.

En concession dès l'automne, l'Outback 2020 proposera les services connectés SUBARU STARLINK qui bonifient le caractère pratique et la tranquillité d'esprit.

MISSISSAUGA, ON, le 17 avril 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir de dévoiler l'Outback la plus sécuritaire et la plus compétente depuis le lancement du modèle, il y a près de 25 ans.

Dévoilée au Salon international de l'auto de New York, l'Outback 2020 de nouvelle génération allie les qualités Subaru, comme la traction intégrale symétrique à prise constante et le système d'aide à la conduite EyeSight de série, à de nouvelles technologies qui promettent de hisser l'Outback à de nouveaux sommets.

Conçue pour l'aventure

Adoptant la philosophie Subaru « Dynamique x Robuste », les designers de l'Outback de sixième génération ont intégré le concept « Actif x Musclé » qui exprime à la fois l'athlétisme et la vigueur. Avec ses passages de roues prononcés, accentués par des moulures aussi belles que pratiques, et ses bas de caisse qui rappellent des bottes de randonnées, l'Outback semble prête pour partir à l'aventure.

Outre ses éléments de design robustes, l'Outback 2020 arbore aussi une allure sport mise en valeur par sa silhouette dynamique et ses ailes plus proéminentes qui accentuent l'impression de robustesse et de stabilité. Et, bien sûr, l'Outback affiche l'impressionnante garde au sol de 220 millimètres, une caractéristique incontournable de Subaru, qui lui permet de se rendre n'importe où.

À bord, l'Outback se dote d'un design et de matériaux de grande qualité qui confèrent à l'habitacle une ambiance haut de gamme. L'acheteur pourra choisir un garnissage parmi une belle variété de choix. Au centre du tableau de bord, le système d'infodivertissement à écran tactile vertical de 11,6 po optionnel évoque la forme et la fonctionnalité d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Les occupants bénéficient d'une visibilité exceptionnelle qui s'ajoute aux attributs de l'habitacle très spacieux et plus grand que celui de son prédécesseur. Cette sensation d'ouverture est accentuée par le grand bloc de commandes centrales qui semble se déployer vers l'extérieur, avec ses matériaux contrastants sur toutes les versions.

Le recours à la plateforme globale Subaru ainsi que la longueur hors tout plus généreuse ont permis d'améliorer la fonctionnalité de l'espace utilitaire de l'Outback. L'architecture adaptable de la plateforme globale Subaru a ainsi permis d'agrandir l'espace entre les passages de roues ainsi que l'ouverture du hayon.

L'accès à l'espace de chargement est facilité par le hayon électrique et mains libres livrable en option, une première sur une Subaru. Pour actionner le hayon en mode mains libres, il suffit de passer la main devant l'emblème Subaru situé sur le hayon. Le cache-bagages rétractable d'un seul geste, une autre première Subaru, bonifie encore plus le caractère fonctionnel de l'espace utilitaire.

Un nouveau verre insonorisant contribue à réduire les bruits, vibrations et secousses. Le verre du pare-brise et des glaces latérales avant intègre un film intermédiaire insonorisant et celui de toutes les glaces est plus épais pour offrir aux occupants un environnement des plus silencieux. La suspension de l'Outback a aussi été revue pour rehausser le confort et la tenue de route.

Structure plus robuste et plus sécuritaire

Lancée avec le millésime 2017, la plateforme globale Subaru a été optimisée pour l'Outback 2020. En fait, la structure de l'Outback est 70 % plus rigide (torsion et suspension avant) et 100 % plus rigide (sous-carrosserie arrière et flexion latérale avant) que la plateforme du modèle précédent.

Ces gains impressionnants sont en partie attribuables à un bond de 13 % dans l'usage d'acier ultra-haute résistance, à un énorme bond de 371 % dans l'usage d'adhésif structurel par rapport à la première génération de la plateforme globale Subaru et à une première chez Subaru, à savoir une traverse de plancher remplie d'une mousse deux épaisseurs très rigide et légère.

Tous ces éléments combinés permettent à la structure d'absorber 40 % plus d'énergie que le modèle précédent lors d'une collision frontale ou latérale.

Le retour du turbo

Deux moteurs figurent au catalogue de l'Outback 2020 pour mieux répondre aux besoins des automobilistes canadiens. Le premier : un SUBARU BOXER de 2,5 L, plus puissant et plus économique, renouvelé à presque 90 %, à injection directe et avec fonction arrêt-démarrage. Ce nouveau moteur, qui développe 182 ch et 176 lb-pi de couple, est associé à une transmission à variation continue (CVT) Lineartronic avec palettes de changement de vitesse et nouveau mode manuel à 8 vitesses. Ce groupe fournit des accélérations plus rapides et un meilleur rendement énergétique.

Il est intéressant de noter que l'Outback 2020 peut désormais être animée par un moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 L développant 260 chevaux et 277 lb-pi de couple. Allié à une CVT Lineartronic à couple élevé, ce turbo présente une courbe de couple très plate, le couple maximal se manifestant entre 2 000 et 4 800 tr/min.

Lorsqu'elle est équipée du moteur turbocompressé, l'Outback de nouvelle génération peut remorquer 1 590 kilos (3 500 lb).

Fidèle à la tradition, l'Outback 2020 se distingue par son confort et sa souplesse de roulement tout en restant très à l'aise en conduite hors route. Outre la traction intégrale symétrique à prise constante, qui équipe de série tous les modèles Subaru, l'Outback reçoit aussi de série le système actif d'orientation du couple, inauguré sur les modèles de performances WRX et WRX STI, qui autorise une meilleure tenue de route et un meilleur comportement en virage.

Spécialiste des aventures hors route, la nouvelle Outback est équipée de série du X-Mode qui lui permet d'affronter diverses conditions routières et climatiques. Lorsqu'il est engagé, le X-Mode optimise les paramètres du moteur, de la transmission, de la traction intégrale et des freins pour maximiser la motricité sur surface glissante et pente abrupte. En nouveauté 2020, le X-Mode se décline en version bimode (optionnelle), à savoir les modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud qui améliorent encore plus les capacités hors route.

Utile en conduire hors route ou encore lors d'une manoeuvre de stationnement, la caméra avant livrable en option sur l'Outback 2020 fournit une vue de l'avant sur 180 degrés.

Sécurité en tête de catégorie

Apprécié dès son lancement sur la Forester 2019, le novateur système d'alerte aux distractions DriverFocus de Subaru, optionnelle sur la nouvelle Outback, peut intervenir en cas de manque d'attention ou de signes de fatigue du conducteur.

Piloté par un logiciel de reconnaissance faciale qui identifie les signes de fatigue ou de manque d'attention, le système exclusif dans le segment agit de concert avec la technologie EyeSight de Subaru afin de réduire les risques de collision. Avec l'aide d'une caméra fixée sur le tableau de bord, DriverFocus peut reconnaître jusqu'à cinq conducteurs et mémoriser pour chacun la position du siège et l'angle des rétroviseurs, entre autres.

La technologie Subaru EyeSight, qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et de louvoiement, l'aide au suivi de voie, l'alerte de reprise de la circulation et plus encore, sera livrée de série sur l'Outback 2020 pour hausser la sécurité et la tranquillité d'esprit.

L'Outback 2020 recevra en nouveauté la suite EyeSight améliorée qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif évolué, une nouvelle fonction intégrée au régulateur de vitesse adaptatif qui place la voiture au centre de la voie de circulation. Bien que le conducteur doive en tout temps rester aux commandes de la voiture et garder les mains sur le volant, en cas de distraction, cette nouvelle fonction secondée par les caméras stéréoscopiques du système EyeSight détectera le marquage au sol et le véhicule devant et aidera à maintenir la voiture au centre de la voie.

Services connectés STARLINK

Pour hausser encore plus la sécurité et la commodité, Subaru lance les Services connectés Subaru STARLINK. Relié au réseau cellulaire national 4G LTE, et totalement indépendant du cellulaire du client, SUBARU STARLINK permet au client de rester connecté au véhicule tout en lui permettant de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

Les clients qui utilisent ces services pourront recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, auront accès à distance à certaines fonctions de la voiture, pourront fixer des rendez-vous d'entretien et pourront recevoir des informations de navigation vers des points d'intérêts, entre autres.

Parmi les autres fonctions, mentionnons le démarrage à distance (y compris l'activation du système de climatisation et des sièges chauffants), le déverrouillage et le verrouillage à distance, la localisation du véhicule ainsi que certaines alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), tous ces paramètres pouvant être contrôlés à partir du cellulaire du client.

L'Outback 2020, qui sera présentée au Salon international de l'auto de New York du 19 au 28 avril prochains, arrivera chez les concessionnaires cet automne. Les prix seront annoncés à une date ultérieure.

