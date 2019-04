Invitation aux médias - 4e Rendez-vous du développement local et régional de la FQM





Les acteurs du développement économique se réunissent à Québec

QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite les représentants des médias au 4e Rendez-vous du développement local et régional qui réunira les acteurs du développement économique régional québécois le 24 avril prochain au Centre des congrès de Québec. Organisée par la Table sur le développement local et régional, cette rencontre permettra à près de 300 préfets, directeurs généraux des MRC et professionnels d'entendre le ministre de l'Économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon, sur la réforme d'Investissement Québec et de son impact sur le développement économique territorial.

Sous le thème Plus que jamais, les MRC au coeur de l'intelligence économique territoriale, cet événement représente l'occasion idéale pour rencontrer ceux qui soutiennent l'économie locale et régionale et pour discuter des enjeux économiques qui touchent les communautés à l'extérieur des grands centres urbains. De plus, les professionnels en développement se pencheront sur leur rôle essentiel au cours d'une Rencontre technique qui se tiendra conjointement avec le 4e Rendez-vous.

Le président de la FQM, M. Jacques Demers, ainsi que la présidente de la Table et préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Nadia Minassian, seront disponibles toute la journée pour accorder des entrevues.

Aide-mémoire Date : Mercredi 24 avril 2019 Heure : 8 h 30 : inscription 9 h : ouverture sous la présidence de Mme Nadia Minassian et M. Jacques Demers 10 h : discours de M. Pierre Fitzgibbon



Lieu : Centre des congrès de Québec Salle 2000B 1000, boulevard René-Lévesque Est Québec

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1?000 municipalités et MRC membres.

