Lancement du réseau d'agents de développement culturel numérique (ADN)

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, fera une annonce concernant les véhicules zéro émission, l'environnement et l'innovation au nom du ministre des Transports, l'honorable Marc...

Le président et chef de la direction de Plasticase Inc., José Chagnon, a annoncé aujourd'hui la formation de Plasticase USA, Inc. et quatre embauches stratégiques dans les domaines de la vente et du marketing destinés à soutenir leurs projets de...