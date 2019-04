Farmers Edge ajoute l'intelligence en cabine à sa plateforme numérique de précision





Farmers Edgetm a lancé aujourd'hui une application outil pour la gestion des informations sur le terrain qui offre une expérience numérique transparente, du bureau à la cabine. En reliant numériquement les producteurs, les distributeurs, les détaillants, les conseillers de confiance et autres intervenants clés, l'outil en cabine offre une visibilité complète de chaque activité sur le terrain tout en simplifiant la tenue des dossiers, en améliorant le flux de travail et en réduisant le risque de perte de données critiques. Intégré aux fonctions exclusives existantes de la plateforme FarmCommandtm, notamment les conditions et prévisions météorologiques sur le site de l'exploitation, l'imagerie satellite quotidienne, la modélisation prédictive et la détection automatique des changements dans la santé des cultures, l'outil In-Cab offre une couche supplémentaire de soutien décisionnel fondamental qui permet des niveaux de rentabilité et d'efficacité inédits au sein de l'exploitation.

S'appuyant sur des collaborations stratégiques récentes avec des entreprises agricoles de premier plan, notamment CNHi, Global Ag Risk Solutions, PartnerRe, HBS, Raven, Lindsay Corporation, Richardson Pioneer et NuFarm, Farmers Edge a conçu l'outil In-Cab pour offrir le plus haut niveau de compatibilité et de flexibilité possible. L'outil est doté d'une connectivité sans fil avec n'importe quelle machine moderne et peut être utilisé pour planifier les travaux, visualiser les données et la cartographie en temps réel, ajuster les opérations sur le terrain, gérer les programmes de maintenance, suivre les fournitures et partager les informations, ce qui en fait la plateforme mobile la plus avancée de son genre. Alimenté par le nouveau dispositif télématique de la société, Gen. 2 CanPlugtm, toutes les données sont collectées, transférées et traitées automatiquement, assurant ainsi la tenue à jour des enregistrements critiques pour un reporting précis.

"La combinaison de l'interactivité en direct et des rapports automatisés améliore la capacité des producteurs, des détaillants et des autres intervenants à identifier et aborder les facteurs qui peuvent avoir un impact sur les revenus ou la productivité d'une exploitation, explique Ron Osborne, Chief Strategy and Product Officer chez Farmers Edge. "Qu'il s'agisse de répartir plus intelligemment les pulvérisateurs, de réduire la marche au ralenti de l'opérateur, de surveiller les applications personnalisées pour s'assurer de leur précision ou de comprendre quelle machine fonctionne le mieux pour chaque tâche, l'outil FarmCommand In-Cab offre une transparence et une flexibilité inégalées pour libérer la valeur des données".

Fonctionnement

L'outil en cabine se connecte au CanPlug Gen. 2 de Farmers Edge via Bluetooth et transmet en continu et sans fil, en temps réel, les données de plantation, de pulvérisation, de récolte, d'application d'engrais et d'entretien sur le terrain, ainsi que les diagnostics de performance des équipements à toute tablette, ordinateur ou appareil mobile. Il se synchronise automatiquement vers le cloud pour conserver toutes les données au même endroit. Grâce à une vue à la fois gestionnaire et opérateur, l'outil permet un meilleur contrôle des opérations sur le terrain grâce à la surveillance, à la planification et à la gestion à distance.

Vue gestionnaire - Les gestionnaires d'exploitations agricoles qui utilisent l'outil peuvent connecter plusieurs machines dans un champ à une vue et basculer facilement entre toutes les machines. Un simple effleurement sur n'importe quelle machine affectée à une tâche affiche la vue de l'opérateur pour accéder aux valeurs détaillées de l'activité. L'outil offre un moyen simple de visualiser toutes les tâches actives de l'exploitation, d'accéder à l'information sur les tâches, de tenir des registres organisés et d'acquérir une véritable compréhension des profits.

Vue operateur- Les opérateurs d'exploitations se connectent directement depuis un appareil mobile ou une tablette à un écran d'équipement en temps réel. D'un seul geste, ils peuvent ajuster leurs plans en cours de route, visualiser les applications en direct ou les rendements et partager facilement les données critiques avec les gestionnaires et les conseillers de confiance.

Prochaines versions

Farmers Edge a également révélé les améliorations futures de l'outil dans la cabine, notamment :

Gestion de la récolte en temps réel - En plus d'améliorer la gestion automatisée des stocks de grain, une balance intégrée éliminera toute saisie manuelle des données de récolte, ce qui assurera l'exactitude et la mise à jour des dossiers.

- En plus d'améliorer la gestion automatisée des stocks de grain, une balance intégrée éliminera toute saisie manuelle des données de récolte, ce qui assurera l'exactitude et la mise à jour des dossiers. Données de marché intégrées -Pour rester informé de l'activité du marché tout au long de la journée avec un aperçu des produits agricoles les plus populaires, notamment le maïs, le soja, le canola et le blé, et aider les producteurs à tirer le meilleur parti de leur récolte.

-Pour rester informé de l'activité du marché tout au long de la journée avec un aperçu des produits agricoles les plus populaires, notamment le maïs, le soja, le canola et le blé, et aider les producteurs à tirer le meilleur parti de leur récolte. Cinématique en temps réel (RTK) -Les détaillants et les agriculteurs profiteront du RTK alimenté par CanPlug. Farmers Edge travaille avec ses réseaux partenaires et concessionnaires de stations de base pour transmettre des signaux qui corrigent les erreurs de positionnement causées par l'atmosphère terrestre.

-Les détaillants et les agriculteurs profiteront du RTK alimenté par CanPlug. Farmers Edge travaille avec ses réseaux partenaires et concessionnaires de stations de base pour transmettre des signaux qui corrigent les erreurs de positionnement causées par l'atmosphère terrestre. Partage de ligne A/B- Pour offrir des niveaux plus élevés de connectivité en temps réel, cette fonctionnalité permettra de partager des lignes entre plusieurs équipements et outils.

Caractéristiques exclusives en un coup d'oeil

Intégré à FarmCommand, l'outil en cabine complète une suite d'outils numériques uniques d'aide à la décision existants, notamment :

Données météorologiques hyperlocales - FarmCommand se connecte aux stations météorologiques de l'exploitation pour fournir les conditions actuelles, les prévisions, les radars et autres données météorologiques orientées terrain. Cette information hyper-locale soutient la programmation et alimente les modèles prédictifs pour fournir des recommandations précises sur l'azote, la prédiction des ravageurs et des maladies, et le stade de croissance des cultures.

- FarmCommand se connecte aux stations météorologiques de l'exploitation pour fournir les conditions actuelles, les prévisions, les radars et autres données météorologiques orientées terrain. Cette information hyper-locale soutient la programmation et alimente les modèles prédictifs pour fournir des recommandations précises sur l'azote, la prédiction des ravageurs et des maladies, et le stade de croissance des cultures. Gestion de l'approvisionnement en temps réel - Gérer les semences, les produits chimiques et les engrais directement à partir du champ pour assurer le suivi des approvisionnements et des coûts. Fournitures préréglées pour une mise en place rapide des travaux ou pour saisir de nouvelles tâches lors de vos déplacements.

- Gérer les semences, les produits chimiques et les engrais directement à partir du champ pour assurer le suivi des approvisionnements et des coûts. Fournitures préréglées pour une mise en place rapide des travaux ou pour saisir de nouvelles tâches lors de vos déplacements. Gestion automatisée des stocks de grains - En dressant la liste des récoltes, des variétés et des poids totaux par champ, cet outil fournit un résumé rapide des résultats de récolte pour une meilleure tenue des dossiers.

- En dressant la liste des récoltes, des variétés et des poids totaux par champ, cet outil fournit un résumé rapide des résultats de récolte pour une meilleure tenue des dossiers. Images quotidiennes et couches cartographiques uniques - Accédez à une collection de couches cartographiques de haute qualité pour obtenir un historique complet des champs. Surveillez la progression de la santé des cultures et identifiez les problèmes dès leur apparition grâce à l'imagerie satellite quotidienne, ou visualisez une série de cartes de l'équipement pour vérifier les applications et mesurer le rendement. Les cartes peuvent être superposées ou comparées côte à côte pour passer en revue la saison et découvrir de nouveaux modèles.

- Accédez à une collection de couches cartographiques de haute qualité pour obtenir un historique complet des champs. Surveillez la progression de la santé des cultures et identifiez les problèmes dès leur apparition grâce à l'imagerie satellite quotidienne, ou visualisez une série de cartes de l'équipement pour vérifier les applications et mesurer le rendement. Les cartes peuvent être superposées ou comparées côte à côte pour passer en revue la saison et découvrir de nouveaux modèles. Détection automatisée de la santé des cultures- Les cartes et les notifications de changement de santé des cultures analysent automatiquement l'imagerie et déclenchent des alertes lorsqu'un changement se produit dans le champ. Cet outil unique en son genre identifie les problèmes potentiels, notamment les ravageurs, les maladies, les carences en éléments nutritifs, les conditions météorologiques défavorables, les applications manquées, le mauvais fonctionnement de l'équipement, les problèmes de drainage, et plus encore. Il améliore la valeur des images quotidiennes en aidant les producteurs à prioriser les activités de dépistage, à identifier plus facilement les problèmes et à réagir devant la contrainte pour le rendement des cultures avant de subir les conséquences des changements. Le GPS intégré permet de naviguer facilement vers les zones du champ qui présentent une variabilité ou des problèmes pour enregistrer des observations, capturer des images et partager des informations.

Disponibilité

L'outil In-Cab est maintenant disponible sur iTunes (iOS 1.35.9) et sur Google Play (Android 1.35.9)

Pour en savoir plus sur l'outil In-Cab de FarmCommand, rendez-vous sur : https://www.FarmersEdge.ca/InCabTool

A propos de Farmers Edge

Farmers Edge est un chef de file mondial dans le domaine de l'agriculture décisionnelle qui offre des solutions numériques de précision à plus de 24 millions d'acres de produits rémunérés dans le monde. Intégrant des données centrées sur le terrain, un logiciel facile à utiliser, une technologie de traitement de pointe, une modélisation prédictive et des analyses agronomiques avancées, Farmers Edge offre aux producteurs des solutions évolutives pour produire plus avec moins. Utilisant des outils agronomiques numériques novateurs, les solutions de Farmers Edge se concentrent sur la production durable de cultures de haute qualité et à haut rendement et sont conçues pour optimiser les intrants, minimiser l'impact environnemental et protéger la viabilité économique de l'exploitation. De la sélection des semences à l'analyse des données sur le rendement, Farmers Edge transforme les données massives en données opportunes et précises pour appuyer une prise de décision éclairée. Pour plus d'informations sur Farmers Edge, visitez FarmersEdge.ca ou FarmersEdgeUSA.com.

