VIA Rail reçoit le Prix de transition vers l'emploi des anciens combattants





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le 10 avril à Ottawa, à l'occasion de la célébration annuelle de reconnaissance du service militaire qui se tient sur la Colline du parlement, VIA Rail Canada (VIA Rail) a reçu le Prix de transition vers l'emploi des anciens combattants. Décerné par un comité de parlementaires canadiens de toutes allégeances et eux-mêmes anciens combattants, ce prix a pour but de souligner la contribution des employeurs des secteurs privé et public qui mettent en valeur l'expérience unique de nos anciens combattants. Il a été décerné à VIA Rail en reconnaissance d'un engagement exceptionnel quant à la mise en oeuvre de programmes novateurs visant à soutenir le retour des anciens combattants sur le marché de l'emploi.

En remettant le prix à VIA Rail, l'honorable Erin O'Toole, député de Durham, a déclaré : « Nous sommes fiers de décerner ce prix à VIA Rail, dont l'engagement constant envers nos vétérans et les membres de nos Forces armées canadiennes est largement démontré à travers les rabais substantiels sur ses tarifs, ses partenariats et son leadership relatif à l'embauche des réservistes et des militaires en transition vers la vie civile. »

« Nos initiatives se sont multipliées ces dernières années. Elles visent à exprimer la reconnaissance de VIA Rail envers les membres des Forces armées canadiennes. Nous nous sommes entre autres positionnés comme un employeur de choix pour nos compatriotes militaires. VIA Rail a ainsi quadruplé le nombre de vétérans et réservistes à son emploi dans les derniers cinq ans. Ces Canadiens se distinguent par non seulement leurs compétences techniques ou professionnelles mais surtout, leur leadership, leur loyauté, leur éthique de travail et leur esprit de corps. Comme pour tous les employés de VIA Rail, leur carrière militaire démontre leur engagement envers le service auprès de nos concitoyens. »

Yves Desjardins-Siciliano - Président et chef de la direction de VIA Rail Canada

La célébration de reconnaissance du service militaire est parrainée par La Patrie gravée sur le coeur, organisme de bienfaisance national qui soutient les familles de militaires, finance des programmes communautaires et contribue au travail de l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans.

Ce prix s'inscrit dans une suite de distinctions reçues par VIA Rail en lien avec ses efforts et son soutien aux Forces armées. Rappelons qu'en 2017, VIA Rail avait été récipiendaire du prix du meilleur employeur au Québec remis par le Conseil de liaison des Forces canadiennes (CLFC) pour son appui aux employés réservistes.

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port environ 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

