Le gouvernement du Canada appuie la diversification économique et la création d'emplois aux T.N.-O.





La diversité des investissements du gouvernement fédéral renforce l'économie du Nord

YELLOWKNIFE, le 17 avril 2019 /CNW/ - La diversification économique et la création d'emplois sont essentielles pour assurer une économie forte et résiliente dans le Nord. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada investit 2,7 millions de dollars dans neuf projets de développement économique dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.).

Cette annonce a été faite aujourd'hui par Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de CanNor.

Le financement servira à un éventail de projets dans divers secteurs économiques, y compris le tourisme, la télévision et le cinéma, la culture et la construction, de même qu'un soutien ciblé visant le développement des entrepreneurs, des capacités des entreprises et des marchés francophones.

Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral appuie la création d'emplois et le développement économique durable et à long terme dans le Nord.

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans l'économie des T.N.-O. annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada et nous permet de travailler avec nos partenaires pour stimuler la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« Une économie diversifiée qui appuie divers secteurs de l'industrie est essentielle au bien-être économique des T.N.-O. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront l'économie des T.N.-O. à croître, à ouvrir la voie et à rivaliser au Canada et ailleurs. Je suis très heureux de remarquer le large éventail de partenaires qui ont collaboré avec le gouvernement du Canada sur ces projets. Ensemble, nous préparons un avenir meilleur pour le territoire. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît que la viabilité et la croissance de l'économie des T.N.-O. exigent des investissements stratégiques et de la diversification. En collaboration avec nos partenaires comme le gouvernement du Canada, le gouvernement des T.N.-O. continue de faire des investissements qui font progresser notre objectif d'accroître la prospérité économique des résidants du Nord pour les générations à venir. »

Wally Schumann

Ministre de l'Infrastructure

Ministre de l'industrie, du tourisme et de l'investissement, Territoires du Nord-Ouest

