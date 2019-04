La Maison de la culture de Saint-Placide améliore ses infrastructures





Le gouvernement du Canada appuie la Maison de la culture de Saint-Placide

SAINT-PLACIDE, QC, le 17 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 72 313 dollars à la Municipalité de Saint-Placide. Cette somme servira, entre autres, à améliorer les infrastructures de la Maison de la culture de Saint-Placide, ainsi qu'à en permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Cet appui financier, que le gouvernement du Canada verse en deux phases, a été accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de contribuer à rendre la Maison de la culture de Saint-Placide plus fonctionnelle afin d'accroître le confort du public. Grâce à ce financement, ce lieu culturel pourra désormais compter sur des infrastructures améliorées et disposer d'un accès quatre saisons, pour le plus grand plaisir des citoyens de la région et des visiteurs. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son appui important à la Maison de la culture de Saint-Placide, par le Fonds du Canada pour les espaces culturels. L'amélioration de cet espace ainsi que son accès permettront d'accroître l'offre culturelle chez nous. »

­- M. Richard Labonté, maire, Municipalité de Saint-Placide

Les faits en bref

L'Inauguration officielle de la Maison de la Culture de Saint-Placide a eu lieu en juin 2017.

La Maison de la Culture présentera en 2019, pour sa seconde saison, six concerts intimes dans une ambiance de type bistro. À ces concerts, viendront se greffer de multiples activités telles que des expositions et des conférences.

En 2018, plus de mille visiteurs ont pu apprécier les différentes activités proposées par la Maison tout au long de la saison.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Liens connexes

