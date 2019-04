Coopération Québec-Flandre - Cinq projets de cocréation et d'échanges d'expertise en arts de la scène jeune public soutenus par le Québec et la Flandre





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, de concert avec son homologue flamand, M. Sven Gatz, annonce les projets retenus dans le cadre de la coopération Québec-Flandre 2018-2020 en spectacles jeune public. Le gouvernement du Québec alloue 64 000 $ sur 2 ans aux partenaires québécois des 5 projets.

Rappelons qu'un appel de projets a été lancé simultanément au Québec et en Flandre, le 15 novembre 2018, pour soutenir des projets bilatéraux de cocréation, de diffusion, de tournée ou d'échanges d'expertise en spectacles jeunesse.

Projet de collaboration et d'échanges d'expertise en matière de théâtre destiné aux adolescents, Focus Ados réunit plusieurs spécialistes québécois (Rencontre Théâtre Ados, Théâtre Aux Écuries et DynamO Théâtre) et flamands (fABULEUS et Kopergietery). Il amènera des adolescents des 2 territoires à travailler ensemble autour d'un projet artistique en arts de la scène.

Création pour les 6 ans et plus alliant théâtre, musique et arts visuels, Purcell porte sur l'univers du compositeur baroque Henry Purcell . La dramaturge Mélanie Dumont et la marionnettiste Marcelle Hudon participeront à ce projet de Zonzo Compagnie.

. La dramaturge Mélanie Dumont et la marionnettiste participeront à ce projet de Zonzo Compagnie. Déposé par l'organisme Casteliers en collaboration avec Theater De Spiegel et Le Vivier , le projet Théâtre prêt-à-porter pour les tout-petits consiste en une série d'ateliers de recherche et de création pour les 0 à 3 ans. Trois artistes québécois et autant d'artistes flamands travailleront à ces ateliers, sous le mentorat de Karel Van Ransbeeck, directeur artistique du Theater De Spiegel. Le projet mènera au développement de 6 courtes formes inédites de théâtre.

, le projet Théâtre prêt-à-porter pour les tout-petits consiste en une série d'ateliers de recherche et de création pour les 0 à 3 ans. Trois artistes québécois et autant d'artistes flamands travailleront à ces ateliers, sous le mentorat de Karel Van Ransbeeck, directeur artistique du Theater De Spiegel. Le projet mènera au développement de 6 courtes formes inédites de théâtre. Les Productions Recto-Verso de Québec et la compagnie Kopergietery ont déposé un projet d'échanges de résidences. Chacune des structures accueillera une compagnie du territoire partenaire pour une durée de 2 semaines et facilitera notamment la participation de groupes d'enfants aux fins de la recherche, de la création et de la diffusion.

Projet de cocréation entre la compagnie québécoise Danse Carpe Diem/ Emmanuel Jouthe et la compagnie INTI de la chorégraphe flamande Annabel Shellekens, Mü se veut un échange d'expertise visant à enrichir les démarches des chorégraphes autour de la relation intime avec le spectateur. Cette rencontre artistique culminera par une série de spectacles en danse contemporaine pour jeune public (de 9 à 13 ans) au festival Blok-Bloc d' Anvers .

« La présence continue de la culture sous ses différentes formes a un effet positif sur le développement des enfants. Je suis donc très fière de soutenir ces projets d'une très grande qualité qui mettent en relation des partenaires québécois et flamands dans le domaine des spectacles jeunesse. Le soutien à ces projets s'inscrit dans notre volonté d'aider les compagnies québécoises dans leur expansion de marchés à l'international et dans l'acquisition de nouvelles expertises. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Langue française

« Stimuler la coproduction et la distribution offre aux jeunes du Québec et de Flandre l'occasion d'être initiés aux arts de la scène et de développer leur personnalité. Avoir la chance d'assister à des productions qui traversent l'océan Atlantique contribue également à élargir leurs horizons. »

Sven Gatz, ministre de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises de la Flandre

Une entente de coopération lie le Québec et la Flandre depuis 1989 et a été renouvelée en 2002.

Le spectacle jeune public a été retenu comme secteur prioritaire de coopération en culture lors de la XV e Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre, qui s'est réunie à Québec le 4 octobre 2017.

Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre, qui s'est réunie à Québec le 4 octobre 2017. Deux programmes de visite ont été organisés en 2018, l'un en Flandre, l'autre au Québec, afin d'initier des partenariats.

Les partenaires flamands des projets bénéficient d'un soutien financier du gouvernement flamand.

Appel de projets dans le domaine des spectacles jeune public : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6292

Coopération bilatérale Québec-Flandre : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/belgique/flandre

