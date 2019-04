Lancement du Mazda CX-5 Signature 2019 à moteur diesel au Salon de l'auto de New York





- Mazda continue à s'élever au-dessus de la mêlée avec l'ajout du Skyactiv-D de 2,2 L à la gamme de moteurs pour le CX-5 -

NEW YORK, le 17 avril 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé, aujourd'hui, au Salon international de l'auto de New York 2019 l'arrivée du Mazda CX-5 Signature 2019 doté d'un système de traction intégrale et d'un moteur au diesel Skyactiv-D de 2,2 L, qui sera mis en vente au Canada au début du second semestre de 2019.

Le CX-5 Signature 2019 à traction intégrale est doté d'un moteur Skyactiv-D de 2,2 L pour une conduite et une accélération avec plus de couple permettant d'atteindre un régime élevé sans le moindre problème. Le moteur Skyactiv-D de 2,2 L offre une puissance de 168 chevaux à 4 000 tr/min et un couple de 290 lb-pi à 2 000 tr/min avec une consommation de carburant estimée par RNCan de 8,9 L aux 100 kilomètres (L/100 km) en ville, de 7,9 L/100 km sur route ou de 8,5 L/100 km en moyenne. Le système à double turbocompresseur séquentiel permet d'obtenir une réponse uniforme et linéaire de basse à haute vitesse, et augmente considérablement le couple à bas et haut régimes (jusqu'à un régime maximal de 5 500 tr/min).

Le moteur Skyactiv-D de 2,2 L du CX-5 avec spécifications pour le marché nord-américain est doté d'un logiciel spécial de contrôle de la combustion et d'un dispositif de traitement des gaz d'échappement afin qu'il respecte les normes d'émissions les plus strictes aux États-Unis, tout en préservant l'excellente réponse et la nervosité pour lesquels les moteurs diesel Skyactiv de Mazda sont reconnus. Mazda a travaillé en étroite collaboration avec tous les organismes fédéraux et d'État concernés aux États-Unis, comme l'EPA et le CARB, pour s'assurer que le moteur Skyactiv-D de 2,2 L respecte tous les règlements applicables.

Le Skyactiv-D de 2,2 L s'ajoute à la gamme de moteurs pour le CX-5 2019, qui comprend déjà le Skyactiv-G 2.5T avec turbocompresseur et le Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres. Il s'agit d'une autre option pour les amateurs du populaire multisegment compact de Mazda qui répond à une forte demande pour les moteurs diesel en Amérique du Nord et offre une expérience de conduite exceptionnelle.

Le Mazda CX-5 Signature 2019 à moteur diesel sera mis en vente chez les concessionnaires au Canada dès la deuxième moitié de 2019 à titre d'année de modèle 2019. Les prix et les spécifications détaillées seront dévoilés à l'approche de la mise en vente.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :