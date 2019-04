Cathédrale Notre-Dame de Paris - La Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal crée un fonds québécois de solidarité auprès de la cathédrale Notre Dame de Paris et organise un concert caritatif





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Face au tragique évènement de la destruction partielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les administrateurs de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal souhaitent démontrer concrètement leur solidarité de même que celle de citoyens-nes du Québec.

« Nous nous sentons bien évidemment attristés et concernés par l'immense perte patrimoniale et historique que vit le peuple français et l'humanité toute entière, et c'est notre façon de leur démontrer notre appui, et de s'assurer de participer concrètement à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris », déclare Me Pierre L. Baribeau, président du conseil d'administration de la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal.

Ainsi, la Fondation de la basilique Notre-Dame de Montréal crée le Fonds québécois de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

POUR FAIRE UN DON :

Vous êtes invités à contribuer à ce geste de solidarité par un don versé à la Fondation, à cette adresse, sous l'onglet Fonds Cathédrale Notre-Dame de Paris. https://fondationbasiliquenddm.org/dons/

Tous les dons seront remis à la Cathédrale Notre Dame de Paris et serviront pour la reconstruction seulement. Il sera possible de faire un don jusqu'au 31 décembre 2019.

* Il n'y a pas de garantie de reçu pour fins fiscales puisque l'Agence de revenu du Canada n'a pas encore reconnu ce don pour l'étranger. A confirmer.

CONCERT CARITATIF - 5 mai 2019

De plus, la population est invitée à participer en grand nombre à un concert qui sera donné par l'organiste titulaire de la basilique Notre-Dame de Montréal, Monsieur Pierre Grandmaison, le dimanche 5 mai 2019, à 19 h. Les billets sont disponibles au coût de 30 $ plus taxes en ligne et de 35 $ à la porte de la Basilique. Un programme d'une heure sera bientôt dévoilé. Tous les fonds iront au Fonds québécois de solidarité pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de détails à venir.

À propos de la Fondation de la Basilique Notre-Dame

La Fondation de la basilique Notre-Dame soutient les activités et la croissance de la basilique Notre-Dame de Montréal et crée des liens entre la communauté montréalaise et la basilique Notre-Dame de Montréal.

La basilique Notre-Dame de Montréal doit s'autofinancer et souhaite enrichir, conserver et mettre en valeur ses collections et ses archives. Éventuellement, elle désire participer, avec d'autres intervenants, à la création d'un programme éducatif afin de sensibiliser davantage le milieu scolaire à son histoire. À chaque année, plus d'un million de pèlerins, fidèles et visiteurs fréquentent la basilique Notre-Dame de Montréal, reconnue comme joyau du patrimoine québécois et canadien.

