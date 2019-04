La Charte canadienne des droits et libertés célèbre son 37e anniversaire





Le Canada accueille 37 nouveaux citoyens lors d'une cérémonie spéciale sur la Colline

OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a accueilli aujourd'hui 37 nouveaux Canadiens dans l'édifice de l'Ouest sur la Colline du Parlement.

Cette cérémonie de citoyenneté spéciale soulignait le 37e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés et a permis d'accueillir des gens de sept pays différents.

La Charte canadienne des droits et libertés a été intégrée à la Constitution canadienne le 17 avril 1982.

La Charte est très importante pour les Canadiens puisqu'elle garantit l'égalité des droits et les libertés fondamentales qui sont essentielles à un pays libre et démocratique, comme la liberté d'expression, la liberté de religion, les droits juridiques et démocratiques et le droit de vivre à l'abri de la discrimination. Ce sont ces droits et libertés qui font du Canada le pays qu'il est aujourd'hui -- un des pays les plus progressifs au monde sur le plan social. Les 37 personnes qui ont prêté le serment de citoyenneté aujourd'hui ont été sensibilisées à la Charte, comme la plupart des nouveaux citoyens.

La Charte est un élément indissociable de la démocratie du Canada et elle continuera de façonner notre identité en tant que nation.

Citations

« Il y a 37 ans, personne n'aurait pu imaginer comment la Charte façonnerait le Canada quelque quatre décennies plus tard. Je crois que la Charte est la loi la plus importante, car elle a façonné notre identité en tant que nation et elle représente les valeurs de son peuple. Le Canada est reconnu partout dans le monde pour sa liberté et sa démocratie, et les canadiens sont reconnus pour la valeur qu'ils accordent à la diversité et à faire en sorte que tout le monde se sente bien accueilli et accepté. Aux 37 nouveaux Canadiens aujourd'hui : bienvenue dans notre famille canadienne; bienvenue chez vous. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les cérémonies de citoyenneté sont un moment marquant du processus d'immigration, d'établissement et d'intégration d'un nouvel arrivant au Canada. Les cérémonies sont une célébration émouvante et une étape juridique nécessaire en vue d'obtenir la citoyenneté.

Le Canada est une terre d'immigrants constituée de plus de 200 communautés ethniques, dont 13 comptent plus d'un million de membres au pays. Depuis le tout début du pays et encore aujourd'hui, les Autochtones ont contribué à faire du Canada un pays plus fort et plus inclusif.

La Charte est le moteur du changement, du progrès et de l'affirmation des valeurs de notre société depuis des décennies. Les tribunaux canadiens ont rendu des centaines de décisions invoquant les dispositions de la Charte pour conformer les lois canadiennes aux principes et aux valeurs de la société canadienne.

