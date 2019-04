Enquête Entersekt: innover dans les applications bancaires est essentiel pour encourager leur adoption et leur utilisation quotidiennes





Entersekt a publié aujourd'hui les résultats de son récent sondage en ligne réalisé par The Harris Poll auprès de plus de 1.300 adultes américains qui utilisent des applications bancaires au moins une fois par mois (utilisateurs réguliers d'applications bancaires). La société indépendante d'études de marché avait été chargée par Entersekt, fournisseur de fintech principalement mobile, de mieux comprendre l'attitude des consommateurs américains à l'égard des banques et des paiements basés sur des applications mobiles.

Les données de la Réserve fédérale, entre autres, révèlent que l'adoption des services bancaires mobiles a ralenti de manière significative ces dernières années, atteignant des niveaux nettement inférieurs aux taux d'utilisation des services bancaires en ligne, alors que la pénétration des smartphones est proche de la saturation et que les établissements financiers de toutes tailles lancent des services basés sur des applications. D'après les analystes, le secteur a réagi en changeant de stratégie. Il y a désormais un intérêt plus marqué pour la conception de parcours client multicanaux, «d'expériences hybrides», que pendant les années de croissance à deux chiffres du nombre d'utilisateurs mobiles. Les banques continuent de proposer davantage de services traditionnels sur leurs applications, mais elles mettent moins l'accent sur les cases à cocher que sur le renforcement de l'engagement et sur la pertinence instantanée en exploitant au mieux les atouts particuliers des canaux.

En cette période de changement rapide, le succès repose davantage sur l'innovation plutôt que sur le recours à ce qui a déjà été essayé et testé. Selon l'enquête d'Entersekt, près des trois quarts (71%) des utilisateurs réguliers d'applications bancaires utiliseraient celles-ci davantage s'ils se voyaient proposer une gamme plus étendue de services innovants ultra-technologiques, et plus de la moitié (59%) feraient de même si leurs applications étaient plus faciles à utiliser.

«L'essence même de l'innovation dans les canaux numériques réside dans le fait de permettre au consommateur de faire plus avec plus de sécurité, a déclaré Sherif Samy, vice-président Amérique du Nord d'Entersekt. Certes, les services bancaires mobiles sont largement utilisés aux États-Unis; mais les établissements financiers peuvent encore accroître considérablement leur adoption et leur utilisation grâce au développement de produits numériques axés sur le client et adaptés aux canaux de distribution.»

Les grandes expériences client numériques se préparent longtemps à l'avance, avant même que les prospects ne deviennent des clients. Les banques et coopératives de crédit américaines accordent beaucoup d'attention à l'ouverture de compte à distance, et Entersekt pense que cette possibilité pourrait, d'emblée, être une condition sine qua non. En effet, trois utilisateurs réguliers d'applications bancaires sur quatre (77%) déclarent qu'ils sont plus susceptibles d'opter pour une banque offrant une ouverture de compte mobile plutôt que pour une autre n'offrant pas cette option. Il est intéressant de noter que les générations X et Y (celles âgées de 35 à 44 ans) accordent plus d'importance à l'ouverture de compte à distance que leurs homologues plus jeunes et plus âgés (86% - contre 78% pour les 18?34 ans et 73% pour les plus de 45 ans).

Pour plus d'informations, téléchargez gratuitement une copie du rapport d'enquête illustré d'Entersekt depuis son site internet.

Méthode d'enquête

Le sondage a été réalisé en ligne du 22 au 24 janvier 2019 par The Harris Poll au nom d'Entersekt. 2.076 adulte américains de plus de 18 ans ont été interrogés, dont 1.928 propriétaires d'appareils mobiles parmi lesquels 1.362 utilisent des applications bancaires au moins une fois par mois. Pour plus d'informations sur la méthode d'enquête, notamment sur les variables de pondération et la taille des échantillons de sous-groupes, contacter Haleigh Tomasek par e-mail à l'adresse: haleigh@williammills.com.

À propos d'Entersekt

Entersekt est un innovateur dans le domaine des solutions fintech donnant la priorité au mobile. Les fournisseurs de services financiers et d'autres entreprises font confiance à son système breveté d'identité mobile pour fournir à leurs clients à la fois la sécurité et les meilleures solutions en matière de nouvelles expériences numériques pratiques, quel que soit le canal de service. Qu'ils privilégient la conformité par le biais d'une authentification forte et de la sécurité d'applications à la pointe de la technologie, ou qu'ils cherchent à répondre à la demande des clients en matière de partage des informations en mobilité, les clients d'Entersekt bénéficient toujours d'un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, visitez le site: www.entersekt.com.

