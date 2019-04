Pâques, le moment idéal pour profiter des attraits touristiques du Québec





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du congé de Pâques, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, partage les résultats d'un sondage réalisé par le ministère du Tourisme sur les intentions de voyage des principales clientèles touristiques du Québec. Parmi les répondants québécois, 35 % prévoient effectuer un voyage pendant cette période. De ce nombre, un peu plus de la moitié voyagera au Québec, ce qui classe la province loin devant les destinations des États-Unis et de l'Ontario.

Les voyageurs québécois ont l'intention de séjourner au moins une nuit hors de leur lieu de résidence, que ce soit pour une escapade ou pour visiter des parents et amis. Plus précisément, plus de la moitié séjournera dans un établissement hôtelier et près du tiers chez des membres de leur famille ou des amis. De plus, 21 % des voyageurs québécois prévoient dépenser plus pour les vacances de cette année comparativement à celles de l'an dernier.

Le sondage révèle également que le Québec représente la destination de choix pour 11 % des Néo-Brunswickois, de 8 % des Ontariens et de 2 % des Américains.

Les données proviennent d'un sondage mené auprès de 1 500 répondants du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et des États-Unis.

« Pour la majorité des familles québécoises, le congé de Pâques est synonyme de détente et de joies partagées avec leurs proches. C'est le moment idéal pour profiter des différentes activités qu'offre notre destination. Je suis convaincue que la multitude d'attraits touristiques répartis à la grandeur du Québec sauront plaire aux visiteurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et je leur souhaite d'excellentes vacances. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

En moyenne, le voyage type qu'effectueront les Québécois à l'extérieur de leur domicile :

sera d'une durée de 2,7 nuits;



représentera des dépenses touristiques de 440 $ par personne.

Parmi les régions touristiques les plus visitées figurent celles de Québec (36 %), de Charlevoix (12 %), de Montréal (9 %), des Laurentides (7 %), de la Montérégie (7 %) et de la Gaspésie (7 %).

Les Québécois voyageront majoritairement en couple (51 %) et en famille (27 %).

Ils profiteront principalement du congé de Pâques pour visiter des parents et amis (39 %). Parmi les principales activités pratiquées, notons les activités récréatives et de divertissement (19 %), les activités culturelles et événementielles (19 %) ainsi que les activités sportives et de plein air (16 %).

Au total, 42 % des Québécois sondés qui ne voyageront pas pendant cette période disent avoir des projets de vacances à un autre moment de l'année.

