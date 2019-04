Retour aux sources : Dévoilement au Salon international de l'auto de New York de la Porsche 911 Speedster 2019 dotée de l'ensemble optionnel Heritage Design





L'ensemble Heritage Design signé Porsche Exclusive Manufaktur regroupe plusieurs éléments de style classique

TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Pour faire suite au dévoilement d'hier de la 911 Speedster 2019 dans le cadre du Salon international de l'auto de New York, Porsche a présenté aujourd'hui l'ensemble optionnel Heritage Design destiné à la voiture de sport en production limitée. Conçu dans l'atelier Porsche Exclusive Manufaktur avec le plus grand soin, l'ensemble Heritage Design inclut de nombreux éléments de design et de style d'inspiration classique qui font un clin d'oeil aux origines de Porsche.

Le pare-chocs avant et les « flèches » sur les ailes avant peints en blanc sont proposés exclusivement avec la livrée argent GT métallisé, en hommage à l'âge d'or du sport automobile. Les portes et le capot du coffre avant sont ornés d'un cercle blanc porte-numéro qui évoque les Porsche 356 historiques de course ayant participé aux épreuves d'époque. Pour ceux qui le souhaitent, les cercles peuvent recevoir un numéro provenant de chez Porsche Tequipment. La voiture peut aussi être commandée sans ces collants. La bande historique PORSCHE qui figure sur le bas des portes accompagne le blason sur le capot avant et complète la présentation classique de la voiture.

Les jantes de 20 pouces à écrou central de la 911 Speedster dotée de l'ensemble Heritage Design sont peintes couleur platine satiné et peuvent être commandées couleur argent. À l'instar du capot avant, ces jantes peuvent aussi être ornées du blason historique Porsche. Les étriers des freins PCCB de série sont peints en noir et portent la désignation PORSCHE assortie à la graphie de l'ensemble classique.

La mention Speedster en lettres dorées qui figure sur l'arrière et sur les côtés de l'arceau caractéristique soulignent l'exclusivité de l'ensemble Heritage Design.

L'habitacle de la 911 Speedster dotée de l'ensemble Heritage Design se pare de cuir deux tons noir et cognac qui lui confère une allure classique distincte. Les sièges-baquets de série sont revêtus de cuir couleur cognac et le blason Porsche historique en relief orne les appuie-têtes. La coque des dossiers et les garnitures intérieures sont peintes de la même couleur que l'extérieur, à savoir argent GT métallisé. Le sommet du volant est marqué d'une bande couleur cognac que l'on retrouve sur le couvercle de la console centrale, orné de la mention Porsche Exclusive Manufaktur. La désignation Speedster de couleur or, qui figure aussi en relief sur le garnissage intérieur et sur la plaque Édition limitée placée entre les sièges, rehausse la distinction de l'ensemble Heritage Design.

La 911 Speedster 2019 pourra être commandée à compter du 7 mai 2019 et son arrivée dans les Centres Porsche du Canada est prévue fin 2019.

En exclusivité pour les propriétaires, Porsche Design a créé un chronographe 911 Speedster Heritage Design. Le chronographe haute précision Flyback doté du mouvement Werk 01.200 conçu par Porsche se distingue par ses éléments propres à l'ensemble Heritage Design, comme son cadran en fibre de carbone et son rotor qui reprend fidèlement le design et la couleur des roues à écrou central de la Speedster dotée de l'ensemble Heritage Design. Le bracelet en cuir avec couture couleur cognac provient de l'authentique cuir qui habille les Porsche.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

