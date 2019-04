Les Printemps du MAC 2019 : Une soirée excentrique et spectaculaire au profit de la Fondation du MAC





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 1200 personnes ont fêté en grand le retour de la belle saison vendredi dernier en envahissant le New City Gas à l'occasion de la 13e édition de la célèbre soirée-bénéfice des Printemps du MAC. Les participants ont embrassé le thème de l'année, CLASH KIDS, en plongeant dans l'atmosphère éclatée de la scène underground berlinoise à l'ambiance excentrique punk rock déjantée. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain, ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC.

Reconnus pour leur ambiance festive spectaculaire, leur faune branchée et à l'avant-garde des tendances, ainsi que pour célébrer la liberté d'expression et l'inclusion des genres et des styles, les Printemps du MAC ont été encore une fois cette année la scène de looks spectaculaires chez ses invités. Développée par la Maison W et sous la direction artistique événementielle de Jean-François Gervais, MOOG audio et membre du comité organisateur, la thématique de la soirée, CLASH KIDS, a donné lieu chez les participants à l'apparition de maquillages extravagants, de paillettes, de couleurs fluorescentes, de tutus, et de tenues plus audacieuses et excentriques les unes que les autres. Les participants ont pu danser au son des DJs Frigid, Maddie Longlegz et M.Bootyspoon, vivre une expérience unique dans un impressionnant décor, et miser sur les différents lots de l'un des plus gros encans de l'histoire des Printemps du MAC. Dix artistes, autant de la relève que renommés et faisant partie de collections muséales, privées et d'entreprises, avaient généreusement accepté de faire don d'une oeuvre pour la cause. Les participants ont pu découvrir les oeuvres de Zoé Boivin, Dan Brault, Qarim Brown, David & Jorden Doody, Nicolas Grenier, Trevor Kiernander, Josiane Lanthier, Philippe Pallotta, Celia Perrin Sidarous et Jerry Pigeon.

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent chaque année sous la gestion du Comité des Printemps du MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionnés par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invités et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain.

La coprésidence de la soirée était assurée par Alexandra De Roy (EXO) et Stefanie Stergiotis (Flair Airlines). La Fondation du MAC les remercie chaleureusement, ainsi que tous les membres du Comité organisateur :

Shady Ahmad (Budge Studios), Virginie Bourgeois (candidate MBA 2019), Ariane Bisaillon (Blakes), Erika Del Vecchio (Pierre-François Ouellette Art Contemporain), Francis Guindon (Quartz Co.), Lysandre Laferrière (Saputo), Jean-François Gervais (MOOG Audio), Marion-Isabelle Muszynski (Banque Nationale), et Catherine Plourde (Mouvement Desjardins).

Remerciements

La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal tient à remercier chaleureusement les partenaires principaux de l'événement les Printemps du MAC : tout particulièrement la Banque Nationale, grand commanditaire des événements de la Fondation, et Power Corporation du Canada.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

