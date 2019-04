Le gouvernement du Canada appuie la santé et le bien-être des enfants et des adolescents de la Saskatchewan





L'initiative Healthy Kids aidera quelque 3?000 enfants et adolescents de la province

MOOSE JAW, SK, le 17 avril 2019 /CNW/ - L'activité physique, la consommation d'aliments sains et une bonne santé mentale sont tous des fondements d'un mode de vie sain. Leur rôle est important pour favoriser le bien-être des jeunes Canadiens et prévenir l'apparition de maladies chroniques plus tard dans la vie, comme le diabète de type 2, les maladies du coeur et certains cancers.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investira jusqu'à 1,5 million de dollars sur trois ans dans l'initiative Healthy Kids (enfants en santé) de l'Alliance Wellness and Rehabilitation Inc. (Alliance Health - site en anglais seulement). D'une durée de trois ans, cette initiative vise à améliorer les niveaux d'activité, les habitudes alimentaires et le soutien social de quelque 3?000 enfants et adolescents de 10 à 17 ans de Moose Jaw, de Regina et de Saskatoon, en Saskatchewan.

Healthy Kids est un programme de 12 semaines qui s'appuie sur une approche pancommunautaire de promotion de modes de vie sains en offrant des activités physiques quotidiennes et un accès à des séances axées sur la saine alimentation et la santé mentale supervisées par un kinésiologue, un diététicien et un travailleur social pour les jeunes. Alliance Health s'associe au YMCA pour offrir aux participants un accès gratuit aux installations de conditionnement physique. De plus, des conseils scolaires et des médecins de famille seront mis à profit tout au long de l'initiative pour aider les enfants et les adolescents à adopter un mode de vie plus sain. Dans le cadre du projet, une application mobile nommée The Daily Difference sera développée avec la participation des enfants et des adolescents. Cette application fournira des techniques d'autoprotection pour lutter contre l'humeur dépressive, l'anxiété légère et le manque de confiance en soi, tout en améliorant la santé physique et l'apport nutritionnel.

L'initiative Healthy Kids fait fond sur les résultats positifs de l'initiative Healthy Weights (initiative sur les poids santé - site en anglais seulement) financée précédemment, qui employait une démarche semblable pour aider 2000 adultes de Moose Jaw et de Regina à atteindre un poids santé et à le maintenir. L'initiative Healthy Weights a eu un effet positif sur les participants en ce qui a trait à leur pression artérielle, à leur indice de masse corporelle, à leur forme physique, à leur santé mentale en général, à l'humeur dépressive et leur qualité de vie.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est donné pour mission d'améliorer l'état de santé et le bien-être en général des enfants et des adolescents du Canada afin d'éviter qu'ils développent une maladie chronique plus tard dans leur vie. L'initiative Healthy Kids est un excellent exemple de partenaires communautaires qui unissent leurs efforts et qui adoptent une approche novatrice pour voir au bien-être des enfants et des adolescents de la Saskatchewan. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« L'activité physique et la saine alimentation sont indissociables de la bonne santé mentale et font partie du portrait complet de la santé et du bien-être en général. L'approche globale de l'initiative Healthy Kids, qui aide les enfants et les adolescents de la Saskatchewan à atteindre un état de santé optimal, me réjouit. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

«?L'initiative Healthy Kids et l'application The Daily Difference sont d'excellents exemples de collaboration interorganismes, qui marie les forces du secteur privé (Alliance Health), le secteur d'organismes sans but lucratif (le YMCA de Moose Jaw, de Saskatoon et de Regina), le gouvernement provincial (Saskatchewan Health Authority) et le gouvernement fédéral (l'Agence de la santé publique du Canada), tout en incorporant les communautés locales. Ensemble, nous améliorerons la santé et la qualité de vies des enfants.?»

Dr Mark Lemstra

Alliance Health

Faits en bref

L'initiative Healthy Kids est financée dans le cadre du programme de Partenariats plurisectoriels (PP) pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les maladies chroniques. Le programme de PP se consacre au soutien de partenariats novateurs qui font la promotion de la saine alimentation, de l'activité physique et du bien-être et qui s'attaquent aux facteurs de risque communs de maladies chroniques graves comme le diabète de type 2, les maladies du coeur et le cancer.

L'ASPC met à l'essai un modèle de financement selon lequel le fournisseur de services (Alliance Health dans ce cas-ci) sera admissible à des primes d'encouragement si des améliorations mesurables sont constatées dans l'état de santé des participants, notamment en ce qui concerne leur capacité aérobique et leur bien-être mental.

