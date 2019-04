Déclaration du ministre de la Justice à l'occasion du 37e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous célébrons le 37e anniversaire de la signature de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce document constitutionnel fondamental est l'une des plus grandes réalisations de notre pays. Nous avons la chance d'avoir une charte qui incarne les droits et libertés fondamentaux qui définissent notre identité et nos aspirations en tant que Canadiens et Canadiennes. La Charte joue un rôle important dans la lutte contre les inégalités. Elle vise à faire en sorte que toutes les personnes soient traitées avec le même respect, la même dignité et la même considération, sans discrimination. C'est ainsi que notre Charte nous a aidés à réaliser de grands progrès en tant que nation, mais les protections qu'elle offre ne sont pas toujours appliquées uniformément à l'égard des populations diverses du Canada.

« Plus particulièrement, nous avons encore du travail à faire pour atteindre une véritable égalité entre les genres. La disparité dans l'accès à la justice des femmes et des filles demeure un problème important. Bien que le Canada ait fait de grands progrès pour le combler, cet écart subsiste, en particulier pour les femmes autochtones.

« Lors de sa présidence du G7 en 2018, le Canada a marqué l'histoire en mettant l'accent sur la promotion de l'égalité entre les genres et de l'autonomisation des femmes et en intégrant ces enjeux à tous les thèmes, engagements et initiatives du G7.

« En se basant sur ce qu'il a commencé lors du G7, le Canada partagera son engagement envers l'égalité entre les genres avec le monde en juin lors de la conférence Women Deliver de 2019, le plus grand rassemblement mondial de chefs de file mondiaux, de militants et de militantes et d'universitaires dans les domaines de la santé, des droits et du bien-être des femmes et des filles. Cette conférence, de même que les initiatives et les mesures législatives que nous avons adoptées pour mettre l'accent sur l'égalité entre les genres et la protection des droits des femmes, ne pourraient se dérouler à un meilleur moment.

« La Charte a été un moteur puissant de progrès social. Nous avons la chance d'être gouvernés dans le respect de la primauté du droit et des droits de la personne. En cette journée d'anniversaire, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur nos droits constitutionnels et sur le rôle clé qu'ils jouent dans la protection des valeurs qui nous sont chères. »

