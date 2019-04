Plus de 560 000 $ pour le développement de trois entreprises de Laval





Le gouvernement du Canada soutient les projets de Recherche et Solutions NMX, des Produits Plastitel et d'IniXium

LAVAL, QC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises Recherche et Solutions NMX inc., Les Produits Plastitel inc. et IniXium inc. pourront mieux poursuivre leurs activités en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 563 000 $ de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à cette aide financière, Recherche et Solutions NMX fera l'achat de nouveaux instruments scientifiques dans le but d'accroître sa capacité de production et de prendre de l'expansion. Les Produits Plastitel feront l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage à contrôle numérique afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Quant à IniXium, elle pourra notamment entreprendre des activités de prospection de nouveaux marchés, consolider ses marchés actuels et acquérir de l'équipement de recherche et d'analyse pour ses services en découverte du médicament, et augmenter ses ventes à l'échelle internationale et son chiffre d'affaires.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Vimy, Eva Nassif. Les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 1 874 474 $ ainsi que la création de 18 emplois à Laval.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Je me réjouis de l'appui financier du gouvernement du Canada qui choisit de miser sur l'esprit innovateur et la volonté d'expansion de ces entreprises de Laval qui se démarquent dans un marché sans cesse en évolution. Leur savoir-faire, leur dynamisme et leur audace sont porteurs de croissance et je les encourage à continuer dans la même voie. »

Eva Nassif, députée de Vimy

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à prospérer et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Le soutien à ces trois entreprises de Laval contribue sans conteste à l'atteinte de ces objectifs et à la vitalité économique de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Information connexe

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Recherche et Solutions NMX inc. (site web en anglais seulement) Contribution remboursable de 350 000 $ sur un investissement total de 1 108 474 $ Jeune entreprise lavalloise, Recherche et Solutions NMX se spécialise dans la recherche fondamentale en chimie médicinale et est incubée au Centre québécois d'innovation en biotechnologie. Elle mène et soutient des programmes de développement de médicaments, contribuant à accélérer la découverte de molécules à fort potentiel thérapeutique et le démarrage d'essais cliniques. Le projet vise à accroître la capacité de production et la compétitivité de NMX par l'acquisition d'équipements de recherche qui devraient mener à la découverte de nouveaux médicaments. La contribution de DEC permettra à la PME d'acquérir et d'installer des instruments scientifiques parmi lesquels un système de manipulation de liquides, un système de purification de protéines et deux instruments permettant la caractérisation de protéines. Grâce à ce projet, NMX va plus que doubler ses effectifs en passant de 9 à 19 employés. Les Produits Plastitel inc. Contribution remboursable de 163 000 $ sur un investissement total de 666 000 $ L'entreprise fondée en 1987 se spécialise dans la conception et la fabrication de pièces de plastique pour thermoformage. Plastitel est intégrée à de grandes chaînes de valeur et ses principaux clients sont des manufacturiers du secteur médical et de l'industrie du transport. Le projet vise l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et son expansion. Pour le mener à bien, Plastitel a acquis un équipement de production numérique destiné à fabriquer des pièces de plastique thermoformées. La contribution de DEC a permis à l'entreprise d'acquérir et d'installer le centre d'usinage à contrôle numérique. Le projet a entraîné la création de quatre emplois. IniXium inc. (site web en anglais seulement) Contribution remboursable de 50 000 $ sur un investissement total de 100 000 $ IniXium est une jeune entreprise innovante en forte croissance qui a réussi à se positionner rapidement dans la chaîne de valeur des sciences de la vie. À la fine pointe de la technologie, elle se spécialise dans la recherche et la découverte de médicaments et de chimie des protéines. Grâce à son expertise, la PME lavalloise contribue à accélérer la découverte de molécules ayant un potentiel thérapeutique. Le projet vise la mise en oeuvre d'une première stratégie de commercialisation des services de recherche et d'analyse en découverte du médicament d'IniXium aux États-Unis. Il vise aussi à accroître la compétitivité et l'expansion de l'entreprise par l'acquisition d'un nouvel équipement de laboratoire destiné à l'analyse de précision d'interactions moléculaires et de protéines. L'aide de DEC servira notamment à des activités de prospection des marchés visés, à la participation à des foires commerciales, au développement d'outils promotionnels et publicitaires, à la mise à jour du site Internet d'IniXium et de ses applications pour des fins de commercialisation. La contribution permettra aussi d'acquérir et d'implanter un nouvel équipement de recherche et d'analyse. Le projet mènera à la création de quatre emplois. En résumé Nombre de projets : 3

Nombre d'emplois créés : 18

Contributions de DEC : 563 000 $

Investissements totaux générés par ces projets : 1 874 474 $

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Recherche et Solutions NMX sur LinkedIn

Suivez Les Produits Plastitel sur Facebook, LinkedIn

Suivez IniXium sur Twitter, LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :