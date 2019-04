Le coup d'envoi de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine sera donné au printemps partout au Canada





La Société Alzheimer et IG Gestion de patrimoine unissent leurs forces pour recueillir des fonds et sensibiliser le public aux Canadiens atteints d'une maladie cognitive

TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - La Société Alzheimer est heureuse de s'associer à IG Gestion de patrimoine en tant que commanditaire national en titre pour la deuxième année à l'occasion de son événement phare de collecte de fonds, la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. Organisé ce printemps dans plus de 300 communautés partout au pays, cet événement est la plus grande collecte de fonds du pays qui vise à aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de maladie cognitive ainsi que leur famille.

« Nous sommes enchantés de nous associer à nouveau à la Société Alzheimer pour nous attaquer au nombre grandissant de familles canadiennes touchées par l'une ou l'autre de ces maladies, a déclaré Jeff Carney, le chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Avec les milliers d'employés d'IG disséminés dans les communautés partout au Canada, nous nous engageons à aider les Canadiens à gérer les impacts sociaux et financiers des maladies cognitives et à autonomiser les familles en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires à un avenir meilleur. »

En l'absence de traitement efficace ou d'un remède contre ces maladies, les fonds recueillis par le biais de la Marche servent à répondre à la demande croissante des services proposés par la Société Alzheimer; des services qui soutiennent tous les Canadiens atteints d'une maladie cognitive.

L'année dernière, près de 30 000 Canadiens ont participé à la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine et ont permis de recueillir 5 millions de dollars - un record.

Ces fonds sont investis dans un large éventail de programmes et de services qui sont proposés par le biais du vaste réseau des Sociétés Alzheimer partout au Canada. Offerts gratuitement ou presque, ils renforcent la santé et le bien-être des personnes atteintes d'une maladie cognitive et des familles - de l'obtention du diagnostic à la fin de vie. Ils permettent en outre de les former et de les guider pour les aider à réduire le risque de maladie cognitive et préserver la santé du cerveau.

« Nous sommes honorés de bénéficier du généreux soutien et de l'engagement de nos partenaires de chez IG Gestion de patrimoine. L'implication de nos sociétés commanditaires, de nos donateurs et des milliers de Canadiens qui assument un rôle de champion et de défenseur face à l'un des défis sanitaires les plus importants de notre temps est le moteur de la réussite de notre Marche annuelle », a déclaré Pauline Tardif, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada.

La Marche est un événement amusant et familial ouvert à toute personne qui souhaite améliorer la vie des personnes atteintes d'une maladie cognitive. Les participants peuvent s'inscrire individuellement en ligne, ou avoir un impact encore plus important en se joignant à une équipe corporative ou en constituant une équipe d'amis et de membres de leur famille.

Pour participer à une Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine cette année dans une communauté près de chez vous, il vous suffit de vous inscrire en ligne à marchepourlalzheimer.ca ou de contacter votre Société Alzheimer locale... et de commencer à recueillir des fonds.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le premier organisme de bienfaisance au Canada dédié à la santé et consacré aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive. Active dans les communautés partout au pays, la Société fournit des informations, propose des programmes et des services et recueille des fonds destinés à la recherche pour mieux comprendre les causes de ces maladies, améliorer les traitements et les soins et trouver des remèdes.

Au sujet de IG Gestion de patrimoine

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de produits d'assurance, des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 89 milliards de dollars au 31 mars 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total de plus de 160 milliards de dollars au 31 mars 2019.

Faits en bref

Actuellement, plus d'un demi-million de Canadiens sont atteints d'une maladie cognitive.

Dans moins de 15 ans, ce nombre sera presque multiplié par deux pour atteindre près d'un million.

Sept Canadiens sur 10 connaissent une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie cognitive.*

Les femmes de plus de 65 ans représentent 65 % de tous les Canadiens atteints d'une maladie cognitive.

Pour chaque personne atteinte, au moins un membre de la famille offre ses soins.

Les Canadiens dépensent plus de 10,4 milliards de dollars chaque année en coûts directs et indirects pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive. Dans moins de 15 ans, on s'attend à ce que ce nombre passe à 16,6 milliards de dollars.

En moyenne, les coûts associés aux personnes atteintes d'une maladie cognitive sont environ 5 fois et demie plus importants que pour les personnes non atteintes. Les soins à domicile et en établissement de soins de longue durée sont les contributeurs les plus importants aux coûts directs.

*Enquête Nanos portant sur les connaissances des Canadiens à l'égard de la maladie d'Alzheimer et des maladies cognitives. Commandée par la Société Alzheimer du Canada, 2015.

