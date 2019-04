Les constructeurs automobiles félicitent le gouvernement d'avoir fourni aux Canadiens des précisions sur les rabais pour les véhicules zéro émission





TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC) ont félicité le gouvernement d'avoir clarifié les mesures incitatives de Transports Canada pour les véhicules zéro émission (VZE) annoncées dans le budget fédéral du 19 mars afin de promouvoir l'adoption de ces véhicules. « Nos membres se réjouissent du fait que le ministre Garneau ait clarifié les paramètres relatifs aux mesures incitatives annoncées dans le budget et espèrent que ces paramètres vont stimuler les achats par les consommateurs de véhicules électriques, de véhicules électriques hybrides rechargeables et de véhicules à l'hydrogène, alors que l'incertitude entourant la mise en oeuvre du programme avait freiné ces achats », a déclaré David Adams, président, Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, une association commerciale nationale qui représente quinze marques européennes et asiatiques au Canada.

« Le fait d'être au courant des paramètres du programme permettra aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées alors qu'ils seront armés de connaissances sur la disponibilité des véhicules et sur le montant de la mesure incitative qui sera appliquée à leur achat de véhicule », a ajouté M. Adams.

À propos des Constructeurs mondiaux d'automobiles au Canada

Les Constructeurs mondiaux d'automobiles au Canada (CMAC) est l'association nationale des fabricants représentant les intérêts canadiens de 15 des fabricants automobiles les plus respectés au monde.

CMAC défend une politique publique judicieuse pour assurer que le marché canadien de l''automobile soit concurrentiel et durable. Nos membres sont dévoués à répondre aux besoins des Canadiens en matière de déplacement en leur offrant un choix plus varié, des caractéristiques de sécurité et des technologies environnementales à la fine pointe de l'industrie. Nos membres s'efforcent également d''éliminer les contraintes réglementaires et les barrières à l'importation et l'exportation qui ne sont pas essentielles.

En 2018, les membres de l'association ont enregistré une année record en vendant 1 173 891 véhicules, ce qui représente 59 % du marché de l'automobile canadien. Il s'agit d'une augmentation des ventes de 1,2 % par rapport à 2017 pour les membres. De plus, nos membres ont produit 44 % des véhicules construits au Canada et 58 % des véhicules vendus par nos compagnies membres au Canada ont été construits dans la région de l'ALENA, ce qui démontre leur engagement à « construire leurs produits où ils les vendent ».

