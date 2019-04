Stephanie Dixon guidera l'Équipe paralympique canadienne à Tokyo à titre de chef de mission





Dixon détient 19 médailles paralympiques en natation

Elle sera également la chef de mission pour les Jeux parapanaméricains de Lima 2019

Elle est aussi entraîneure, animatrice de télévision et conférencière

OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - À moins de 500 jours des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, le Comité paralympique canadien a annoncé que la légende de la paranatation Stephanie Dixon sera à la barre de l'équipe canadienne pour les deux prochaines années en qualité de chef de mission. Elle remplira ce rôle à Tokyo l'été prochain et aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019.

Originaire de Brampton, en Ontario, Dixon est une des meilleures athlètes paralympiques à avoir représenté le Canada. Elle a fait ses débuts sur la scène paralympique à l'âge de 16 ans et a récolté 19 médailles - sept d'or, 10 d'argent et deux de bronze - en trois participations aux Jeux paralympiques, soit ceux de Sydney 2000, d'Athènes 2004 et de Beijing 2008. Elle a pris sa retraite en 2010 après les Championnats du monde de paranatation afin de poursuivre une carrière dans l'entraînement.

« Je suis très heureuse d'avoir été choisie comme chef de mission pour les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 et les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 », affirme Dixon. « Je voue une véritable passion à nos athlètes canadiens, et je tiens à m'assurer qu'ils ont tout le nécessaire pour réaliser leurs performances les plus marquantes et vivre des expériences inoubliables tout en sachant qu'ils auront le soutien de tout un pays dès qu'ils pénètreront sur le terrain de jeu. »

« Je serai la plus fervente partisane des athlètes et je partagerai leur histoire avec notre nation pour que tous les Canadiens sentent qu'ils jouent un rôle déterminant dans le parcours de nos athlètes. Lorsque nous épaulons nos athlètes, nous ne pouvons qu'être inspirés par eux! »

Dixon, qui est âgée de 35 ans aujourd'hui, est demeurée engagée dans le sport et le Mouvement paralympique. Elle vit présentement à Whitehorse, au Yukon où elle est entraîneure de natation. Elle est également une influente défenseure de l'inclusion dans le sport à travers l'initiative « Parce qu'on veut tous jouer » de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Lors des trois dernières éditions des Jeux paralympiques, elle a travaillé avec le Consortium médiatique canadien de diffusion paralympique en tant que membre des équipes de diffusion. Elle a également été chef de mission adjointe de l'équipe canadienne aux Jeux parapanaméricains de 2015 à Toronto.

« Nous sommes ravis de voir Stephanie se joindre à notre équipe pour Lima et Tokyo », déclare Marc-André Fabien, président, Comité paralympique canadien. « Elle est une véritable championne du sport paralympique et une leader respectée dans notre communauté depuis plusieurs années. Dans son rôle, elle misera sur son énergie et son influence considérables, ainsi que sa vaste expérience et sa perspective unique. »

« Le fait de combiner les fonctions de chef de mission pour les Jeux de Lima et ceux de Tokyo assurera une certaine constance et aidera Stephanie à insuffler une ambiance positive au sein de l'équipe. Nous savons qu'elle apportera un soutien et un leadership exceptionnels à nos athlètes, alors qu'ils prendront part aux compétitions les plus importantes de leur carrière. »

À titre de chef de mission, Dixon fera partie de l'équipe de direction de l'équipe canadienne dont l'objectif est d'offrir aux athlètes les meilleures conditions possible pour qu'ils remportent du succès et vivent une expérience des plus enrichissantes. Elle agira également en tant que porte-parole officielle de l'équipe, faisant la promotion des Jeux, des athlètes et du Mouvement paralympique dans son ensemble.

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 se tiendront du 23 août au 1er septembre au Pérou et serviront de qualification pour les prochains Jeux paralympiques d'été pour plusieurs sports. On s'attend à ce que le Canada envoie une équipe d'environ 144 athlètes qui concourront dans 13 sports. Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 25 août au 6 septembre au Japon.

POUR PLUS D'INFORMATION :

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 11:10 et diffusé par :