Huawei Enterprise Business Group prend la tête des nouvelles TIC : intelligence, connectivité et plateforme numérique

SHENZHEN, Chine, 17 avril 2019 /CNW/ - Huawei a donné le coup d'envoi de son 16e Sommet mondial annuel d'analystes (HAS) hier à Shenzhen en Chine. À l'occasion de cet événement, Huawei Enterprise Business Group (Huawei Enterprise) conjointement avec Vanke et l'Institut de recherches de Shenzhen sur les mégadonnées des villes intelligentes, de même que des analystes et guides d'opinion mondiaux ont échangé des points de vue sur l'importance de la connectivité et de l'intelligence au moment où entreprises et pouvoirs publics cherchent à accélérer leur transition vers le numérique.

Dans son allocution d'ouverture sous le titre « Diriger les nouvelles TIC : intelligence, connectivité et plateforme », Qiu Heng, président du marketing mondial de Huawei Enterprise Business Group a déclaré : « Le nouveau positionnement de Huawei Enterprise consiste à procurer une connectivité ubiquiste et une intelligence omniprésente aux gouvernements et aux clients des entreprises, en collaboration avec nos partenaires. En créant une plateforme numérique intégrant les nouvelles TIC, nous nous engageons à édifier pour celles-ci une fondation solide vers le monde numérique et aider nos clients à accomplir leur transformation numérique. »

Dans la connectivité, domaine où Huawei est en tête, Qiu Heng a mis en valeur AirEngine, point d'accès (PA) au Wi-Fi 6 pris en charge par les technologies 5G de Huawei, et CloudEngine qui est le plus rapide commutateur réseau de centre de données destiné à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Qiu Heng a expliqué que Huawei active l'intelligence omniprésente en incorporant l'IA dans ses produits, le nuage et les solutions industrielles. Il a présenté le premier appareil photo au monde qui soit à IA définie par logiciel, faisant ainsi la preuve que la force de Huawei ne repose pas uniquement sur les fonctions d'appareil photo de téléphone mobile, mais aussi sur les caméras de catégorie entreprise. Qiu Heng a par ailleurs illustré comment l'All-Flash OceanStor Dorado de Huawei comprend des capacités intelligentes et constitue la solution de stockage entièrement 'flash' la plus rapide du monde.

La plateforme numérique de Huawei accélère la transformation numérique des industries des marchés verticaux

La plateforme numérique de Huawei répond au défi au coeur de la transformation numérique, à savoir comment connecter le monde physique et le monde numérique afin d'activer les données inactives dans le monde physique. La plateforme de prise en charge de l'industrie connecte les données TI (technologies de l'information) et TO (technologie opérationnelle), agglomère les capacités de diverses industries et accumule en permanence les connaissances sur l'industrie d'après les exigences de celle-ci. Elle connecte également de façon harmonieuse les développeurs de l'industrie afin d'accélérer l'innovation et faciliter le développement rapide du secteur des marchés verticaux.

Simon Li, directeur général associé de Wanyi Technology chez Vanke, a expliqué comment la plateforme numérique de Huawei a permis à Vanke d'effectuer sa transformation numérique : « Le modèle multi-entreprise, multi-localisation et multi-service a imposé de nouvelles exigences sur la numérisation de Vanke. Huawei a fourni une plateforme numérique intégrant des technologies comme les mégadonnées, l'internet des objets et l'IA, lesquelles nous aident à mettre au point diverses entreprises hors ligne et une entreprise Vanke unifiée en ligne grâce à un campus numérique intelligent. C'est ainsi que nous avons accompli des fonctions basées sur le service, des services basés sur le produit, des produits basés sur la plateforme et des plateformes basées sur l'écosystème. »

Chen Dongping, président de l'Institut de recherches de Shenzhen sur les mégadonnées des villes intelligentes, a également assisté au Sommet et il a ainsi exprimé ses espoirs pour l'avenir : « La différence entre la plateforme numérique de l'ère numérique et la plateforme informatisée de l'ère industrielle tient au fait que la plateforme numérique prend en charge une ville tout entière tandis qu'une plateforme informatisée ne prend en charge qu'un secteur industriel. Sans plateforme numérique unifiée au niveau de la ville, il n'y aurait pas de véritables villes intelligentes ou gouvernements numériques. »

AirEngine, PA de Wi-Fi 6 pris en charge par les technologies 5G de Huawei, va piloter connectivité et intelligence

Les produits phares de Huawei Enterprise sont en tête du marché de la connectivité et de l'intelligence. Ceci est particulièrement clair avec AirEngine de Huawei, premier PA pour Wi-Fi 6 dans le monde à tirer parti des technologies 5G de Huawei pour produire le taux de production le plus élevé de l'industrie. Selon un rapport d'essais de Tolly, laboratoire indépendant de premier plan pour les tests, le Wi-Fi 6 de Huawei est supérieur de 1 Gbit/s par rapport à ce que propose son concurrent le plus sérieux. Se fiant à la technologie 5G Smart radio, l'aire de couverture du Wi-Fi 6 de Huawei est plus grande de 40 % que celle des normes industrielles pour le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 de Huawei applique la technologie d'accélération lui permettant de présenter une latence aussi faible que 10 ms, inférieure de 50 % de celle de la norme industrielle pour Wi-Fi 6 et d'éviter ainsi des à-coups lors de l'utilisation de réalité virtuelle (RV) ou de réalité augmentée (RA). Grâce à la technologie mobile de cellulaire en 5G au Wi-Fi, le Wi-Fi 6 de Huawei évite que les véhicules à guidage automatique (VGA) ne perdent des ensembles de données au cours de commutations de PA, et une voiture peut ainsi parcourir tout un campus avec des performances élevées.

La stratégie « Plateforme + IA + Écosystème » de Huawei Enterprise se concentre sur une coopération avec des partenaires afin d'assurer une connectivité ubiquiste et une intelligence omniprésente aux gouvernements et aux clients d'entreprises. Huawei fournit en outre une plateforme numérique qui intègre diverses nouvelles TIC (technologies de l'information et des communications) aidant les clients à effectuer leur transformation numérique. Plus de 700 villes dans le monde entier et 211 entreprises des Fortune Global 500, dont 48 parmi les 100 premières, ont à l'heure actuelle sélectionné Huawei Enterprise pour être leur partenaire de la transformation numérique.

Le Sommet mondial d'analystes de Huawei de 2019 a lieu du 16 au 18 avril et englobe de multiples sessions en parallèle. Les participants rassemblent des experts de l'industrie venus du monde entier, apportant tous des perspectives approfondies uniques sur une diversité de sujets et de tendances. Pour davantage de détails, veuillez consulter :

