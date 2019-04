Le gouvernement fédéral facilite l'achat d'une première habitation





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 17 avril 2019 /CNW/ - Notre gouvernement croit fermement que tous les Canadiens devraient avoir accès à un logement sûr et abordable. C'est pourquoi nous misons sur l'introduction d'un outil innovateur dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui une mesure proposée pour renforcer la Stratégie nationale en rendant plus abordable l'achat d'une première maison pour les jeunes Canadiens.

La mesure proposée dans le budget de 2019 aidera les familles à faire les premiers pas vers l'accession à la propriété grâce à l'Incitatif à l'achat d'une première propriété qui permettrait de réduire les versements hypothécaires exigés des accédants à la propriété.

De plus, le budget de 2019 permettra :

d'augmenter la limite des retraits du Régime d'accession à la propriété en la faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $, ce qui permettra aux acheteurs d'une première propriété d'effectuer des retraits plus importants à même leur épargne détenue dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour acheter une habitation;

Citations

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne - et de gens qui travaillent fort pour en faire partie - trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables. Les mesures que nous proposons rendront plus abordable l'achat d'une première maison pour les jeunes Canadiens et aideront à renforcer la Stratégie nationale sur le logement en assurant qu'elle donnera des résultats concrets pour tous les Canadiens. » - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Les nombreuses familles de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui comptent de jeunes familles, des familles militaires et des jeunes professionnels, bénéficieront directement de ces mesures bonifiées qui leur permettront plus facilement d'acquérir leur première maison. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui met les familles québécoises et canadiennes au premier plan en leur donnant le coup de pouce dont elles ont besoin afin de faire une différence au quotidien. » - Jean Rioux, député pour Saint-Jean

« Par la conception de l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, des représentants du ministère des Finances et de la SCHL ont travaillé fort pour élaborer un programme qui est équilibré. Il s'agit d'un programme qui atteint nos objectifs d'aider les acheteurs d'une première habitation sans pour autant compromettre les progrès déjà réalisés grâce à des mesures qui limitent l'emprunt excessif et l'inflation que subit le prix des logements. » - Evan Siddall, président et premier dirigeant, Société canadienne d'hypothèques et de logement

Faits en bref

Afin de rendre l'accession à la propriété plus abordable pour les acheteurs d'une première habitation, le budget de 2019 instaure l'Incitatif à l'achat d'une première propriété.

L'Incitatif permettra aux acheteurs d'une première propriété admissibles qui ont le montant minimal de mise de fonds pour un prêt hypothécaire assuré de demander à la SCHL de financer une partie de l'achat au moyen d'un prêt hypothécaire avec participation.

La SCHL offrira aux acheteurs d'une première habitation admissibles un prêt hypothécaire avec participation correspondant à 10 % de la valeur d'une habitation nouvellement construite ou à 5 % de la valeur d'une habitation existante.

La valeur plus élevée du prêt hypothécaire avec participation pour les habitations nouvellement construites pourra encourager la construction des habitations nécessaires pour répondre, dans une certaine mesure, aux pénuries de logements au Canada , en particulier dans nos plus grandes villes.

, en particulier dans nos plus grandes villes. L'Incitatif sera offert aux acheteurs d'une première habitation dont le revenu du ménage est de moins de 120 000 $ par année. Cependant, le prêt hypothécaire assuré du participant et le montant de l'Incitatif ne peuvent pas représenter plus de quatre fois le revenu du ménage annuel du participant.

Pour une famille qui achète une maison de 400 000 $, ce programme pourrait lui faire économiser jusqu'à 228 $ par mois, soit plus de 2 700 $ par année.

Les détails du programme sont en voie d'être finalisés par la SCHL et seront annoncés plus tard cette année.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements communautaires ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

