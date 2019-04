Horaire des succursales de la SQDC pour le congé pascal





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ -

HORAIRE DES SUCCURSALES

Le Vendredi Saint et le samedi, les 19 et 20 avril 2019

Les succursales de la SQDC seront ouvertes selon leur horaire habituel.

Le dimanche 21 avril

Toutes les succursales de la SQDC seront fermées.

HEURES D'OUVERTURE DE CHAQUE SUCCURSALE

Vous pouvez consulter les heures d'ouverture de chaque point de vente en consultant l'onglet

« succursales » du site web sqdc.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis (SQDC)

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 10:11 et diffusé par :