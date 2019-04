Element AI et Gore Mutual annoncent leur première collaboration en matière de souscription d'assurance fondée sur l'IA





Le doyen des assureurs de dommages au Canada s'associe à Element AI pour intégrer le logiciel alimenté par l'IA, Underwriting Partner, afin de fournir des soumissions hautement accélérées, précises et impartiales.

MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Element AI, une entreprise mondiale de produits et de logiciels d'IA, et Gore Mutual Insurance Company (Gore Mutual), la plus ancienne compagnie d'assurance de dommages du Canada, s'associent pour intégrer le logiciel Underwriting Partner d'Element AI à la pratique de souscription de Gore Mutual. Respectée pour son esprit de pionnier qui lui permet de miser sur les nouveaux progrès transformateurs dans le domaine de l'insurtech, Gore Mutual ajoute les dernières connaissances et les plus récents algorithmes d'apprentissage machine (AM) d'Element AI au bénéfice de ses clients, courtiers en assurance et employés. Créé à partir de données exclusives à Gore Mutual, le logiciel Underwriting Partner d'Element AI accélérera et facilitera le processus de souscription pour des décisions équitables et éclairées.

Gore Mutual a commencé à travailler avec Element AI pour installer et exploiter l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son processus technologique de souscription afin d'augmenter les évaluations des risques et de réduire le temps de saisie des données pour ses souscripteurs. L'ajout du logiciel Underwriting Partner d'Element AI parmi ses outils technologiques permettra aux souscripteurs de Gore Mutual de prendre de meilleures décisions plus rapidement et de passer plus de temps à entretenir des relations avec les courtiers et les clients.

« En tant que compagnie d'assurance en place depuis 180 ans, nous disposons d'un vaste inventaire de données non structurées, mais nous estimons qu'environ 20 % seulement de ces données sont utilisées », a déclaré Sean Christie, directeur de l'informatique et vice-président des services d'information chez Gore Mutual. « Collaborer avec Element AI pour intégrer les dernières technologies d'intelligence artificielle est une initiative audacieuse et perturbatrice qui, à notre avis, profitera à nos partenaires et clients courtiers d'assurance en travaillant avec nos souscripteurs pour créer un avantage concurrentiel à partir de toutes ces données non utilisées. Nous utilisons l'IA dans toute notre entreprise pour renforcer les produits, les politiques, les réclamations, les systèmes de facturation, et plus encore. »

Le logiciel Underwriting Partner d'Element AI a été conçu pour s'intégrer au système de souscription de Gore Mutual afin d'optimiser et de faciliter rapidement les nombreuses tâches liées à la souscription, en s'appuyant sur une approche modulaire d'apprentissage permanent. Les deux entreprises ont collaboré pour créer les ensembles de données et les modèles d'apprentissage nécessaires pour commencer rapidement à améliorer la prise de décisions en matière de souscription. Ce processus permet aux souscripteurs d'avoir un aperçu plus éclairé des évaluations des risques, ce qui facilite le traitement et accélère l'efficacité de la souscription.

« Element AI est ravie de collaborer avec Gore Mutual pour mettre sur le marché l'un de ses premiers produits basés sur l'intelligence artificielle, démontrant ainsi la possibilité d'évoluer au-delà de l'automatisation fondée sur des règles dans la souscription, tout en maintenant la transparence et l'explicabilité. Il s'agit d'une excellente validation de notre technologie d'intelligence artificielle dans une industrie hautement compétitive qui s'empresse d'intégrer et d'adopter les avantages de l'intelligence artificielle », a déclaré JF Gagné, cofondateur et PDG chez Element AI. « D'abord un produit générique qui apprend rapidement et s'améliore au fur et à mesure de son utilisation, le logiciel Underwriting Partner d'Element AI permet d'accélérer les temps de cycle pour traiter un plus grand volume d'applications. Des soumissions plus rapides et plus précises seront bénéfiques à la fois pour Gore Mutual et pour ses clients. a ajouté M. Gagné.

Pour en savoir plus sur le logiciel Underwriting Partner d'Element AI, contactez : insurance@elementai.com.

Pour en savoir plus sur Element AI et sa gamme de produits d'assurance, visitez : https://www.elementai.com/fr/produits/assurance.

À propos de Gore Mutual

Fondée en 1839, Gore Mutual est la plus ancienne compagnie d'assurance de dommages au Canada, avec plus de 442 M$ de primes et plus de 1 G$ d'actifs au 31 décembre 2018. Établie à Cambridge, en Ontario, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, cette compagnie d'assurance mutuelle exploitée et détenue par des Canadiens emploie plus de 350 personnes et est reconnue pour ses investissements dans les employés, la technologie et l'innovation. Grâce à un engagement de longue date envers un service personnalisé authentique et aux partenariats dans le domaine de l'insurtech comme BrokerLift, Gore Mutual a été élue meilleure compagnie d'assurance par l'Insurance Brokers Association of Ontario (IBAO) en 2014 et certifiée Meilleur milieu de travail au Canada et Meilleur milieu de travail en services financiers et assurance en 2018. La Fondation Gore Mutual renforce les collectivités canadiennes en appuyant des initiatives locales, et a versé plus de 10 millions de dollars à plus de 650 organismes de bienfaisance. Pour en savoir plus : www.goremutual.ca.

À propos d'Element AI

Element AI fournit des produits d'IA de grande envergure pour aider les gens à travailler plus judicieusement. Element AI a son siège social au Canada et possède des bureaux à Montréal, Toronto, Londres, Singapour et Séoul. Element AI est financée par des investisseurs de premier plan comme BDC Capital, Data Collective, Fidelity Investments Canada, Hanwha Investment, Intel Capital, Microsoft Ventures, Banque Nationale, NVIDIA GPU Ventures, Real Ventures et Tencent. www.elementai.com

