Haier lance l'évènement de partage de photos des utilisateurs pour mettre en exergue la vie intelligente





PÉKIN, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- « Meet Global Haier, Enjoy Smart Life: Snapshot Haier » (Rencontrez Haier à l'échelle mondiale, profitez de la ville intelligente : les instantanés de Haier), un évènement thématique de grande envergure qui s'adresse aux utilisateurs de Haier dans le monde entier, a été lancé par Haier lors de la 125e Foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de Canton), le 15 avril dernier.

L'évènement visait à permettre aux utilisateurs de voir les changements fantastiques que Haier a apportés à la vie des gens, a déclaré l'organisateur.

Les utilisateurs de Haier peuvent participer à l'évènement en téléchargeant des photos ou des vidéos où apparaissent des produits Haier, a déclaré un dirigeant de Haier lors de la cérémonie de lancement.

L'évènement s'est déroulé simultanément dans 160 pays et régions du globe, à travers lesquels Haier va faire des dons, au nom des utilisateurs, à ceux qui en ont besoin, à l'échelle nationale et à l'étranger.

Depuis sa création en 1984, Haier n'a cessé de s'engager à créer une vie meilleure pour les utilisateurs grâce à sa R & D portant sur des produits intelligents, sains et innovants.

À l'occasion du salon Appliance & Electronics World Expo 2019 (AWE 2019), Haier a présenté ses derniers plans de mondialisation destinés à ses marques d'électroménager et a mis en avant les dernières réalisations obtenues grâce à ses sept marques principales, à savoir Haier, GE Appliances (États-Unis), Fisher & Paykel (Nouvelle-Zélande), AQUA (Japon), Casarte, Leader et Candy (Italie).

Le processus de mondialisation de l'entreprise ne consiste pas à trouver des équipementiers, mais à créer des marques indépendantes et à former une configuration intégrant la conception, la fabrication et les ventes à l'étranger, a souligné un cadre dirigeant de Haier.

Dans le cadre de son plan international, Haier met l'accent sur la localisation dans différents pays et régions du monde. Cet évènement va permettre aux utilisateurs du monde entier de partager des photos d'une gamme de produits Haier, tels que des réfrigérateurs ayant un compartiment fraîcheur dans la partie supérieure, conçus pour les végétariens indiens, ou des congélateurs pour les utilisateurs saoudiens qui peuvent empêcher les aliments de se décongeler, y compris pendant une panne de 100 heures.

Le marché chinois de l'équipement pour la maison intelligente devrait se chiffrer à 357,6 milliards de yuans à l'horizon 2020, selon un rapport de l'industrie. Dans ce contexte, le lancement mondial des produits « Smart Home » de Haier permettra non seulement d'améliorer la vie des utilisateurs, mais aussi de stimuler le développement du secteur mondial de la maison intelligente.

Haier va s'associer à Xinhua Silk Road, une plate-forme nationale de services d'information sur l'initiative « Une ceinture, une route », placée sous l'égide de l'agence de presse Xinhua, pour dévoiler les règles de contribution des photos et présenter le processus complet de l'évènement.

L'organisateur invite les utilisateurs intéressés à participer et espère que cet évènement rapprochera Haier et ses utilisateurs les uns des autres.

Pour participer à l'évènement, rendez-vous sur https://www.imsilkroad.com/active/ssp/.

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 09:46 et diffusé par :