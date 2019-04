Dix écoles canadiennes reçoivent 20 000 $ en nouveaux produits technologiques de bureau en gros pour leur contribution environnementale





L'école Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, de St-Jérôme, et l'école Serge-Bouchard, de Baie-Comeau, figurent parmi les dix gagnants

MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW/ - Dix écoles écoresponsables à travers le Canada ont chacune gagné 20 000 $ en nouveaux produits technologiques de Bureau en Gros dans le cadre du concours « Donne des super pouvoirs à ton école » 2019. Les 200 000 $ en technologie décernés par Bureau en Gros fournira aux écoles gagnantes des outils pour soutenir la croissance éducative des élèves. Les dix écoles gagnantes ont été choisies par un jury externe composé de chefs de file en matière de durabilité pour leur engagement envers la protection de l'environnement.

Ce concours est organisé chaque année par Bureau en Gros et Jour de la Terre Canada pour souligner le Mois de la Terre et pour reconnaître les écoles canadiennes qui ouvrent la voie à une participation accrue des jeunes à la protection de l'environnement. En tant que l'un des plus grands détaillants du Canada en technologie, Bureau en Gros est fier d'attribuer de nouveaux produits technologiques à ces écoles qui enseignent aux générations actuelles et futures l'importance du développement durable. Lancé pour la première fois en 2011, le programme a accordé plus de 2 millions de dollars en produits technologiques à 90 écoles.

« Nous comptons parmi nos clients de nombreux élèves, enseignants et parents qui s'efforcent d'avoir un impact positif au sein de leur communauté par l'apprentissage, a déclaré David Boone, président-directeur général, Staples Canada. Le concours Donne des super pouvoirs à ton école est une des façons qui nous permet de s'engager envers nos clients et notre communautés en tant que l'entreprise du travail et de l'apprentissage et ce, en fournissant un accès aux outils nécessaires pour faire croître les projets environnementaux novateurs menés par la future génération de leaders. »

Les écoles gagnantes - cinq primaires et cinq secondaires - ont été choisies parmi près de 500 demandes soumises partout au Canada.

« Les écoles gagnantes sont des futurs leaders en ce qui concerne un mode de vie vert, a déclaré Deb Doncaster, présidente de Jour de la Terre Canada. Du compostage et recyclage, en passant par des jardins gérés par les étudiants, ces initiatives menées par les jeunes sont inspirantes et motivantes. Nous sommes fiers de nous associer à Bureau en Gros dans le but que ces programmes soient soutenus par la technologie nécessaire afin d'offrir aux étudiants de nouvelles façons de partager leurs connaissances. »

Les gagnantes du Concours Donne des super pouvoirs à ton école 2019 sont les suivantes :

Provinces de l'Atlantique

Primaire : École primaire Hampton , Hampton (Nouveau-Brunswick)

, (Nouveau-Brunswick) Secondaire : Centre scolaire Samuel-de- Champlain , Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

Ontario

Primaire : École publique Central d'immersion française, Grimsby ( Ontario )

( ) Secondaire : Institut collégial Eastwood , Waterloo ( Ontario )

Québec

Primaire : École Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, St-Jérôme (Québec)

Secondaire : École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau (Québec)

Ouest du Canada

Primaire : École St. Patrick, Taber ( Alberta )

( ) Secondaire : École collégiale J. H. Bruns Collegiate, Winnipeg ( Manitoba )

Colombie-Britannique et Yukon

Primaire : École primaire Ferris, Richmond (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Secondaire : École secondaire Claremont , Victoria (Colombie-Britannique)

« Nous espérons que la nouvelle technologie permettra à ces écoles d'amplifier leurs efforts en tant que leaders environnementaux au sein de leurs communautés, ajoute M. Boone. La technologie permettra à ces écoles de communiquer leurs initiatives environnementales à leurs entourage et au-delà. »

Pour en apprendre davantage au sujet des projets gagnants, rendez-vous à staples.ca/powereco.

