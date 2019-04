Un nombre de 25 000 exposants apporte des opportunités durables à la 125e Foire de Canton





GUANGZHOU, Chine, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- La 125e édition de la China Import and Export Fair (Foire chinoise d'importation et d'exportation, Foire de Canton ou « la Foire ») réunira à Guangzhou plus de 25 000 exposants répartis dans 51 sections de produits chinois et étrangers.

Couvrant une superficie de 1,18 million de mètres carrés, la Foire de cette année connaîtra une augmentation de 30 % du nombre de produits mis à jour, démontrant ainsi une innovation originale et de nouvelles opportunités pour les entreprises mondiales. Les sociétés des pays participant à l'initiative chinoise « une ceinture, une route » (BRI) présenteront leurs derniers produits dans le pavillon international.

« La Foire de Canton accueille davantage d'entreprises dotées d'une protection de la propriété intellectuelle, de marques privées et de capacités de marketing qui démontrent des produits de haute technologie à valeur ajoutée », a déclaré Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre de commerce extérieur de Chine.

Pour permettre l'achat et la vente à l'échelle mondiale, la Foire s'est efforcée de stimuler l'innovation dans la promotion en utilisant la technologie de l'IA et des mégadonnées et en lançant un marketing mondial mettant l'accent sur les médias sociaux et le moteur de recherche. Entretemps, suivant les dernières tendances en matière de commerce et de politique, la Foire de Canton accueillera plus de 20 forums, ainsi que 50 démonstrations de produits et séminaires de jumelage d'entreprises. Les points forts incluent :

Le Forum du marché international de la Foire de Canton de 2019, qui est axé sur la promotion des partenariats stratégiques de la Chine et de la Russie à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, favorisera la consolidation de la coopération économique et commerciale sino-russe.

Le Réseautage de coopération internationale pour le pavillon international mettra en lumière les opportunités que la Foire de Canton apporte à la région étendue de la baie en tant que plateforme commerciale qui encourage la participation des entreprises et les échanges de ressources entre sociétés nationales et internationales.

Les efforts déployés par la Foire de Canton pour promouvoir le développement durable comprennent également la réduction de la pauvreté par les entreprises chinoises. Plus de 700 entreprises de régions moins développées se sont vu attribuer un espace d'exposition gratuit et ont été associées à des événements de promotion thématiques. Elles introduisent des spécialités locales sur le marché international et créent de nouvelles options de marché pour les acheteurs mondiaux.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

À propos de la Foire de Canton

La China Import and Export Fair, aussi connue sous le nom de Foire de Canton, est organisée, à Guangzhou, deux fois par an au printemps et en automne. Créée en 1957, la Foire est une exposition complète avec la plus longue histoire, le plus haut niveau, la plus grande envergure, et le nombre le plus important de produits ainsi que la plus large distribution d'origines d'acheteur et le rendement commercial le plus élevé en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/872376/CANTONFAIR_125_CONFERENCE.jpg

