iA Groupe financier devient signataire des PRI des Nations Unies

QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux d'annoncer que l'entreprise est maintenant signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies par l'intermédiaire de sa filiale iA Gestion de placement (iAGP).

Les Principes pour l'investissement responsable (PRI) ont été mis au point par un groupe international d'investisseurs institutionnels, en partenariat avec l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le Pacte Mondial de l'ONU. Ils font écho à l'importance croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise pour les pratiques d'investissement. Le processus a été organisé par le Secrétaire général des Nations Unies.

« Nous sommes d'avis que l'investissement responsable est un facteur de succès et que l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est le moyen privilégié pour faire de l'investissement responsable. La création de valeur à long terme passe par un système financier qui soit à la fois durable et efficace du point de vue économique », a déclaré Monsieur Michel Tremblay, vice-président exécutif et chef des placements chez iA Groupe financier.

Les six Principes pour l'investissement responsable sont les suivants :

Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d'analyse des investissements. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et procédures en matière d'actionnariat. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG. Nous encouragerons l'adoption et la mise en oeuvre des Principes dans le secteur des investissements. Nous coopérerons pour améliorer l'efficacité de notre mise en oeuvre des Principes. Nous rendrons compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en oeuvre des six Principes.

L'initiative PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d'appliquer ces six Principes pour l'investissement responsable. En octobre 2018, ce réseau comptait plus de 2 000 signatures issues de plus de 50 pays, qui représentent plus de 80 billions de dollars d'actifs. On comptait 116 signataires de ces Principes au Canada.

Le premier rapport sur les activités en matière d'investissement responsable de iA Groupe financier sera publié au premier trimestre de 2021 et portera sur les activités réalisées en 2020.

Bilan de développement durable 2018

Le Bilan de développement durable 2018 de iA Groupe financier est maintenant disponible sur le site ia.ca, sous l'onglet À propos, dans la section Développement durable. Ce document présente l'ensemble des engagements et des réalisations de l'entreprise en matière de développement durable.

Voici quelques faits saillants de ce Bilan pour l'année 2018 :

Principaux impacts sur le plan environnemental

Investissements de 65 millions de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable;

Ajout de deux immeubles certifiés LEED Gold ( Vancouver et Winnipeg ) à notre parc immobilier;

et ) à notre parc immobilier; Plus de 167 tonnes de papier récupéré pour recyclage, soit l'équivalent de 2 870 arbres sauvés.

Principaux impacts sur le plan social

Optimisation de la Politique de dons et d'implication communautaire;

Dons totalisant 5,1 millions de dollars à près de 500 organismes, soit l'équivalent de 750 $ par employé;

Contribution record de plus de 1,5 million de dollars aux campagnes Centraide et United Way.

Principaux impacts sur le plan de la gouvernance

Adoption d'une Politique concernant la diversité au sein du conseil d'administration;

Adoption d'une Politique de développement durable.

À propos de iA Gestion de placements (iAGP)

iAGP est le gestionnaire de portefeuilles responsable de la gestion des fonds généraux d'iA Assurance et des actifs des filiales du groupe iA. À ce titre, iAGP gère des portefeuilles de fonds distincts et de fonds communs de placement pour l'ensemble du groupe.

Au 31 décembre 2018, iAGP gérait un actif de plus de 70 milliards de dollars.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

