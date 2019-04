PG Solutions fait l'acquisition de Tailbase Inc.





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - N. Harris Computer Corporation (« Harris ») annonce que PG Solutions, une filiale en propriété exclusive, a fait l'acquisition de Tailbase Inc. (« Tailbase »), un fournisseur de solutions technologiques web complètes, innovantes et entièrement optimisées s'adressant aux détaillants et fabricants du domaine du meuble, matelas, électroménagers et électronique grand public. Tailbase offre une solution de site Web, composée de catalogues de produits haut de gamme au contenu amélioré, tous pris en charge par une stratégie marketing efficace.

Ainsi, les clients Tailbase viendront s'ajouter à la base de plus de 40 000 clients nord-américains de Harris.

« La volonté de croissance de Tailbase et les synergies qui seront générées par la mise en commun de nos activités ont été des facteurs de complémentarité dans le rapprochement de nos deux entreprises. PG Solutions accueille avec plaisir tous les employés de Tailbase et s'engage à poursuivre les relations d'affaires avec la clientèle », a déclaré la Vice-présidente exécutive de PG Solutions, Mme Natasha Villeneuve.

Robert Lapointe, Président fondateur de Tailbase, qui continuera de jouer un rôle important au sein de la nouvelle entité déclare : «?Nous sommes particulièrement heureux d'avoir su trouver un partenaire d'affaires solide et reconnu afin de donner à notre entreprise les moyens de ses ambitions, et ainsi pouvoir réaliser notre vision, à savoir dominer les marchés dans lesquels nous sommes actifs depuis près de 15 ans. PG Solutions devient ainsi notre partenaire stratégique dans l'atteinte et le surpassement de nos objectifs?».

Tailbase devient ainsi une filiale en propriété exclusive autonome de PG Solutions. Les opérations et le personnel de Tailbase seront fusionnés avec celle des Logiciels Informat, autre filiale en propriété exclusive de PG Solutions. La priorité est, et sera toujours, d'offrir aux clients un service et des produits hors pair et de les accompagner au quotidien. Que ce soit les clients ou les loyaux collaborateurs; tous ne pourront que ressortir gagnants de ce nouveau partenariat.

À travers tous ces changements et améliorations, une constante demeure : l'engagement de Tailbase et Informat à livrer des solutions d'affaires qui dépassent les attentes du marché, et qui simplifient la vie de tous, au quotidien.

À PROPOS DE PG SOLUTIONS

PG Solutions, une filiale en propriété exclusive de Harris Computer Corporation, est un chef de file dans le domaine des technologies de l'information. L'entreprise conçoit et offre des progiciels de gestion intégrés (PGI) ainsi que des solutions conçues pour les citoyens. Forte de ses 35 ans, PG Solutions est implanté chez plus de 1000 clients au Québec. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet : www.pgsolutions.com

À PROPOS DE N. HARRIS COMPUTER CORPORATION

Depuis 1974, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l'éducation, des services publics et des soins de la santé. L'objectif prioritaire de Harris est de créer des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin de concevoir des produits qui répondent aux besoins en constante évolution de sa clientèle. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet : www.harriscomputer.com (site en anglais)

SOURCE Harris Computer Systems

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 09:18 et diffusé par :