perPETual Global Technologies : 2 milliards de bouteilles en plastique transformées

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef, annoncera un appui dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement du...

Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes...