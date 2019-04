Célébrités aperçues au Planet Hollywood Costa Rica





TALLAHASSEE, Fla., 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque emblématique Planet Hollywood a ouvert son premier hôtel tout compris sur la magnifique côte Pacifique du Costa Rica fin 2018 et a déjà accueilli un public de personnalités célèbres. Attirées par le design chic et les services de luxe du Planet Hollywood Costa Rica , de nombreuses célébrités ont été repérées tout au long de la saison dans les magnifiques cabanons en bord de piscine. Mario Lopez , accompagné de sa femme Courtney et de leurs deux enfants, se sont récemment réfugiés sur la plage isolée du Planet Hollywood Costa Rica pour un séjour « babymoon » avant l'arrivée du « bébé du lycée Bayside » numéro 3. Plus tôt cette année, l'actrice Vanessa Morgan , qui incarne Toni Topaz dans la série Riverdale, est partie en vacances en famille dans le magnifique golfe de Papagayo pour un séjour sous les tropiques avant de faire son apparition aux Golden Globes en janvier. Des influenceurs sur les réseaux sociaux ainsi que des mannequins, à savoir Jay Alvarrez , Claudia Alende et Rachel Cook , ont également séjourné dans l'établissement cette saison, et ont pu ainsi profiter des forfaits aventures PH Experiences, l'offre d'excursions et d'activités locales comprenant des parcours en tyrolienne et des croisières en catamaran au coucher du soleil.



Le très attendu Planet Hollywood Beach Resort Cancun déroulera le tapis rouge à la fin de cette année, donnant aux clients la possibilité de profiter de vacances dignes de stars dans le cadre du programme Vacation Like a Star tm sur les plages immaculées de Costa Mujeres, juste au nord de la zone hôtelière de Cancún. Planet Hollywood Cancun propose de sublimes vacances pour tous les âges avec une offre exclusivement réservée aux adultes et une formule familiale tout compris. L'établissement accueillera 16 restaurants tout compris, y compris le célèbre Guy's Burger Joint, un large éventail d'infrastructures sur place, notamment un parc à trampolines et une « lazy river », un programme de bien-être conçu par des professionnels, un bar à jus de fruits et le PH Spa & Beauty Bar qui proposera les produits Eminence, des produits de soins de la peau primés et prisés des célébrités.

Prévu pour fin 2020, le Planet Hollywood St Maarten offrira un autre endroit pour profiter des restaurants et bars exclusifs de la marque, et proposera des souvenirs authentiques d'Hollywood, des articles populaires, sans oublier la possibilité de voir leur célébrité préférée en chair et en os. Pour en savoir plus sur les établissements Planet Hollywood Hotels & Resorts, rendez-vous sur https://www.planethollywoodhotels.com

