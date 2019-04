Le ministre Garneau annonce une nomination dans le secteur des transports





OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé la nomination de Murray Hupman à titre de président et de chef de la direction de Marine Atlantique inc. pour un mandat de cinq ans.

Murray Hupman est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie et d'une maîtrise en gestion de projet. Il a occupé divers postes à Marine Atlantique inc. au cours des dernières années et est le vice-président des opérations depuis 2011. Il a acquis de l'expérience au sein d'un conseil d'administration auprès de la chambre du commerce de la municipalité régionale du Cap-Breton, de la chambre de commerce de Port aux Basques et de l'Association canadienne des opérateurs de traversiers.

Cette nomination s'inscrit dans une nouvelle approche du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil. L'approche repose sur des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent la parité homme-femme et qui tiennent compte de la diversité du Canada afin d'aider les ministres à formuler des recommandations concernant les nominations au sein de leur portefeuille.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer que M. Hupman a accepté d'assumer ces fonctions au sein de Marine Atlantique inc. Le conseil d'administration bénéficiera grandement de son expérience et de ses compétences de leadership. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier M. Donald Barnes pour ses précieux services. »

L'honorable Marc Garneau,

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 55 organismes du portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



18 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

