/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et la Ville de Windsor feront une annonce importante concernant l'édifice Paul-Martin/





OTTAWA, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à assister une annonce importante du maire de Windsor, Drew Dilkens, et de Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité. Un point de presse suivra.

Date : Le 17 avril 2019 Heure : 10 h 30 (HAE) Endroit : Édifice Paul-Martin (rez-de-chaussée) 185, avenue Ouellette Windsor (Ontario)

Les médias sont priés de communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de la Ville de Windsor, au 519-225-6100, poste 6304, ou à jmoore@citywindsor.ca avant le 16 avril à 20 h pour confirmer leur présence.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

