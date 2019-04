Adjust met fin aux attaques de bots dans les applications mobiles avec Unbotify, son nouveau produit





Cette nouvelle solution, conçue sur mesure en fonction du flux utilisateur naturel d'une application, exploite l'intelligence artificielle et l'apprentissage par la machine pour mettre fin aux fraudes commis par les bots en temps réel

SAN FRANCISCO et BERLIN, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Adjust , leader du secteur en matière d'analyse mobile et de prévention des fraudes, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau produit Unbotify pour mettre fin à la fraude par bot dans les applications mobiles. Contrairement à d'autres types de fraude publicitaire mobile, la fraude assistée par bot ne cible pas le budget marketing d'une application mais attaque le modèle économique post-installation. Les bots peuvent être programmés pour accomplir divers événements au sein de l'application. En imitant le comportement humain, ce type de fraude est devenu l'un des plus difficiles à détecter et à combattre.

"Les bots touchent tous types d'application, de plusieurs façons, en exploitant tous les moyens à disposition. Ils sont capables d'attaquer les communautés des applications de jeu ou faire s'effondrer l'économie de leurs monnaies virtuelles, de voler des données de cartes de crédit ou de viser les articles en édition limitée des sites d'e-commerce, ou encore de spammer les utilisateurs des applications de rencontres." explique Paul H. Müller, Co-Fondateur et CTO chez Adjust. "Unbotify ajoute une autre corde à l'arc d'Adjust et constitue la base de nos outils de protection de nouvelle génération contre la fraude dans les applications mobiles."

Unbotify est une solution sur mesure et personnalisée, qui utilise les données biométriques de capteurs pour élaborer des modèles d'apprentissage automatique basés sur le comportement réel des utilisateurs. En apprenant le flux utilisateur naturel d'une application, la solution peut faire la distinction entre les humains et les robots. La solution Unbotify sera proposée séparément de la Fraud Prevention Suite d'Adjust, qui bloque la fraude publicitaire (une fraude basée sur la performance, qui vole directement l'argent de la publicité du budget marketing des applications). Les entreprises qui souhaitent utiliser Unbotify n'ont pas besoin d'être client d'Adjust.

"La fraude par bot au sein des applications n'est pas qu'une question d'argent - elle a des répercussions sur l'expérience utilisateur, la fidélisation, les analyses au sein des applications mobiles et entraîne des brèches qui compromettent les données des utilisateurs et entachent la réputation d'une marque." explique Yaron Oliker, Co-Fondateur et CEO chez Unbotify. "Notre solution de biométrie comportementale stoppe les bots en temps réel et garantit la meilleure protection possible de l'expérience utilisateur."

D'après les recherches d'Unbotify, on estime que certaines des plus grandes applications mobiles actuelles perdent environ 10 % de leur chiffre d'affaires à cause de la fraude par bot. Avec un secteur des applications mobiles qui devrait peser plus de 120 milliards de dollars avant fin 2019, les bots compromettent sérieusement le succès des celles-ci.

Le lancement fait suite à l'acquisition d'Unbotify par Adjust en janvier dernier. Cette startup oeuvrant dans la cybersécurité et l'IA a été nommée par Fast Company comme "l'entreprise la plus innovante d'Israël en 2017 " et s'est classée dans le rapport " 2018 Cool Vendors in Advertising " de Gartner. La solution de lutte contre les bots Unbotify est utilisée par certaines des plus grandes sociétés du Fortune 500 dans les secteurs du commerce électronique, du domaine social, de la recherche et des jeux vidéo aux États-Unis et en Europe.

L'acquisition d'Unbotify s'inscrit dans l'engagement global d'Adjust dans la lutte contre la fraude à l'échelle mondiale. La mission commune des deux sociétés est d'apporter la solution la plus robuste à l'un des problèmes majeurs du moment en matière de sécurité des applications : les bots malveillants.

À propos d'Adjust

Adjust est le leader du secteur en matière d'analyse mobile et de prévention des fraudes. Entreprise d'envergure internationale, Adjust fournit aux professionnels du marketing mobile du monde entier des solutions d'analyse, de mesure et de prévention des fraudes leur permettant de prendre des décisions marketing à la fois plus rapides et plus intelligentes. Adjust est le partenaire marketing de toutes les grandes plateformes telles que Facebook, Google, Snap, Twitter, Line et Tencent. Au total, plus de 25 000 applications ont mis en oeuvre les solutions d'Adjust afin d'améliorer leur performance. Fondée en 2012, Adjust possède aujourd'huides bureaux à Berlin, New York, San Francisco, São Paulo, Paris, Londres, Moscou, Istanbul, Séoul, Shanghai, Pékin, Tokyo, Mumbai, Singapour et Tel Aviv .

Adjust a récemment acquis la plateforme d'agrégation de données Acquired.io ainsi qu' Unbotify , une startup primée oeuvrant dans le secteur de la cybersécurité et de l'IA. En février 2019, la société a conclu un partenariat stratégique avec Adways, la principale agence de marketing mobile du Japon. Ces mesures s'inscrivent dans l'objectif d'Adjust d'unifier les efforts marketing des annonceurs et de créer la meilleure suite de mesure et de prévention de la fraude de sa catégorie.

Contact :

Lennart Dannenberg

Head of PR at Adjust

E-mail: pr@adjust.com

Téléphone : +49-162-248-3473

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/872767/Unbotify_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/872768/Unbotify_Bots_vs_Humans.jpg

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :