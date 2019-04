Profitez du congé de Pâques en toute sécurité - Rentrez à la maison en toute sobriété





OAKVILLE, Ontario, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est le premier long week-end du printemps?! MADD Canada et Allstate du Canada invitent la population à en profiter en toute sécurité en s'assurant de confier la conduite à un conducteur sobre.



«?Si vous avez l'intention de consommer de l'alcool ou de la drogue, assurez-vous de pouvoir rentrer à la maison avec un conducteur sobre, a souligné Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada. Conduire avec les facultés affaiblies n'est pas un risque à prendre, ni à Pâques ni le reste de l'année.?»

Chaque année, des centaines de Canadiens sont tués et des dizaines de milliers sont blessés dans des collisions impliquant de l'alcool, de la drogue ou un mélange des deux. Durant la longue fin de semaine de Pâques, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, demandent aux Canadiens de contribuer à la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, ainsi que des décès et des blessures qui en découlent en suivant ces quelques conseils très simples :



ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies;

ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies;

appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies.

«?Personne ne s'attend à ce que sa vie soit bouleversée en une fraction de seconde à la suite d'une collision qui tue ou blesse quelqu'un. Mais, c'est précisément ce qui peut arriver lorsqu'une personne choisit de conduire avec les facultés affaiblies ou de se laisser reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies, a affirmé Ryan Michel, président et chef de la direction, Allstate du Canada, compagnie d'assurance. Les tragédies causées par la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement évitables?; il suffit tout simplement de prendre des décisions sécuritaires et responsables et de toujours prévoir un moyen de rentrer à la maison en toute sobriété.?»

Alors, n'oubliez pas de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison durant le long week-end. Prenez un taxi, l'autobus ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou faites l'essai d'Uber, l'application officielle de transport désignée de MADD Canada.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file parmi les producteurs de produits d'assurances auto et habitation. Cette compagnie se voue à offrir des produits de prévention et de protection pour toutes les étapes de la vie de nos clients. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en oeuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une septième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez le www.conseilsduquotidien.ca.

