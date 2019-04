Aujourd'hui, c'est la journée « Parlons argent avec nos enfants » dans tout le Canada!





La septième journée « Parlons argent avec nos enfants » - soutenue par la Banque Scotia - est présentement en cours dans des milliers de foyers et de classes partout au pays, afin d'aider les jeunes à préparer leur avenir financier.

TORONTO, le 17 avril 2019 /CNW/ - Parler d'argent avec les enfants en vue d'améliorer la littératie financière, c'est de plus en plus considéré comme une priorité et pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour assurer la santé financière future des particuliers, des familles et des collectivités.

Partout au Canada et dans le monde, on reconnaît de plus en plus qu'il y a un lien entre la santé financière et la santé physique et mentale. Pour de nombreux Canadiens de tous âges, la gestion des finances personnelles est une source de stress, d'anxiété et de sentiment d'impuissance. Le programme « Parlons argent avec les enfants » amène les parents et les enseignants à parler de finances personnelles avec les jeunes. Ce programme peut préparer les jeunes à gérer leurs finances personnelles plus tard et leur éviter les inquiétudes que tant de Canadiens vivent aujourd'hui. Les enseignants et les parents sont intéressés et y participent.

En 2018, plus de 7 000 enseignants et plus de 650 000 élèves, ainsi que des milliers d'autres jeunes et de parents, ont participé à cette journée. Le programme éducatif, créé par la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et appuyé par la Banque Scotia, célèbre cette année son septième anniversaire. À ses débuts en 2013, « Parlons argent avec nos enfants » était un projet pilote dans des écoles de Toronto et de Montréal. Il a pris de l'ampleur au fil des ans, et rejoint maintenant les écoles et les domiciles jusqu'à l'autre bout du Canada, car les éducateurs, les parents et les tuteurs reconnaissent l'importance d'améliorer les aptitudes financières des jeunes Canadiens. Initialement, le programme comptait une journée par année, pour faciliter l'amorce du dialogue. Destiné au départ à servir de catalyseur pour susciter l'intérêt le programme a fait boule de neige et s'est répandu dans tout le pays.

Le programme « Parlons argent avec nos enfants » est actif toute l'année, puisque les enseignants et les parents accèdent en tout temps aux ressources gratuites et faciles d'utilisation. Il reste toujours une grande journée de célébration, le troisième mercredi du mois d'avril, qui tombe le 17 avril cette année. Parler d'argent, c'est une première étape pour que les jeunes Canadiens améliorent leurs aptitudes financières et aient les outils pour prendre des décisions et poser des gestes en toute confiance lorsqu'ils entament leur vie d'adulte.

Pour aider tous ceux qui veulent participer à ce programme, la FCEE a créé un site Web complet - www.parlonsargentavecnosenfants.com - qui procure aux parents, aux tuteurs, aux enseignants et à toute autre personne intéressée des outils spécialement conçus pour parler d'argent avec les enfants. Et grâce à la Banque Scotia, ces ressources sont gratuites et offertes en français et en anglais.

En plus des conversations sur l'argent qui se tiendront dans les écoles et à la maison, des foires de l'argent, des proclamations et des événements spéciaux auront aussi lieu aujourd'hui et jusqu'à la fin d'avril partout au Canada pour souligner la journée « Parlons argent avec nos enfants ». Cette année, l'événement national est une foire de l'argent organisée par la Banque Scotia, qui se tiendra à la Scotia Plaza, au centre-ville de Toronto. Parmi les invités se trouveront des représentants du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), ainsi qu'un ancien joueur des Maple Leafs de Toronto, Darcy Tucker.

Citations

« La FCEE est fière d'offrir le programme « Parlons argent avec nos enfants », en partenariat avec la Banque Scotia, des parents et des enseignants de tout le Canada, pour aider les jeunes à avoir de saines habitudes financières. La FCEE tire une grande fierté de l'impact grandissant de ce programme. Comme plus de 8 000 enseignants et des milliers de parents y participent cette année, nous croyons que nous atteignons notre objectif. »

- Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique

« Les jeunes sont les leaders de demain. La Banque Scotia veut donc leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour acquérir les compétences requises afin d'atteindre leurs buts. En soutenant la journée « Parlons argent avec nos enfants », nous investissons dans les jeunes ainsi que dans la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme de nos collectivités. »

- Ahmad Dajani, vice-président, Pratiques d'exploitation, Banque Scotia

« Les recherches démontrent qu'il y a un lien entre le stress lié à l'endettement et une santé mentale vacillante chez les adultes. Mais on sait aussi qu'on peut avoir un impact positif sur le bien-être en favorisant très tôt la littératie financière, auprès des enfants. »

- Dr Hayley Hamilton, scientifique principal, Institut de recherche sur les politiques de santé mentale du CAMH

À propos de la FCEE

La FCEE est un organisme non partisan à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec les ministères responsables de l'éducation, les conseils scolaires, les écoles, les éducateurs et les associations d'enseignants. Elle s'implique également dans des activités de soutien aux nouveaux arrivants, aux immigrants et au grand public en offrant des documents, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et de manière compétente.

À propos de la Banque Scotia

Les services financiers sont porteurs de progrès économique, donnent aux gens les moyens de leurs ambitions et ouvrent un monde de possibilités. Et c'est pourquoi la Banque Scotia mise sur le développement durable. En prêtant une attention particulière aux aspects qui nous semblent le plus à notre portée, nous créons une valeur économique, sociale et environnementale pour nos clients, nos employés, nos milieux d'activité et notre planète, tout en produisant un rendement pour nos actionnaires. La stratégie de développement durable de la Banque s'articule autour des quatre axes sur lesquels nous pouvons produire un maximum d'effets : la confiance, les changements climatiques, l'inclusion économique et les jeunes. Pour en savoir plus sur notre stratégie de développement durable, consulter le www.scotiabank.com/sustainability.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2417394-1&h=3180509423&u=http%3A%2F%2Fwww.scotiabank.com%2Fsustainability&a=www.scotiabank.com%2Fsustainability.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.http://www.scotiabank.com/

