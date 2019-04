Un lancement réussi pour la nouvelle proposition numérique de SSQ Assurance





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Suite au lancement en mars dernier à travers le pays de sa nouvelle proposition électronique d'assurance vie et maladies graves, SSQ Assurance est heureuse de constater le succès que connaît jusqu'à maintenant sa nouvelle offre numérique. Apprécié pour sa convivialité et son aspect pratique, ce nouvel outil s'allie parfaitement avec la réalité des conseillers et des clients, leur permettant de gagner en temps et en efficacité.

Grâce à la nouvelle proposition électronique de SSQ Assurance, les conseillers en sécurité financière peuvent désormais compléter, par l'entremise d'un formulaire accessible en ligne, une proposition d'assurance à distance ou en personne, selon la préférence du client ou la méthode privilégiée par le conseiller. Une approche qui permet aux conseillers de soumettre leurs affaires en temps réel et de bénéficier d'un processus de sélection qui débute instantanément.

« Nous sommes fiers d'avoir mis en place un outil numérique facile d'utilisation, qui réduit les délais tout en évitant l'échange de papier. Cette nouvelle proposition électronique en assurance individuelle rehaussera assurément l'expérience client, autant pour les conseillers en sécurité financière que pour nos clients, » a affirmé Éric Trudel, premier vice-président - Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

