Xebec annonce les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2018





MONTRÉAL, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (OTC: XEBEF) (FRANKFURT: XB6) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'année entière. La nouvelle norme comptable IFRS 15 concernant la comptabilisation des produits a été appliquée. En conséquence, les états financiers reflètent l'impact du changement, avec et sans la norme IFRS 15.



Faits saillants financiers:

Trois mois clos le 31 décembre

Douze mois clos le 31 décembre 2018 2017 Tel que déclaré, exercice 2018

2017 (en millions de dollars) (non vérifiés) (non vérifiés) (vérifiés) Sans

IFRS 15 Impact

IFRS 15 (vérifiés) Produits 2,2 3,3 20,2 25,6 5,4 14,7 Marge brute 0,04 1,02 5,69 7,98 2,29 5,77 Marge brute (%) des produits 2 % 31 % 28 % 31 % 42 % 39 % BAIIA* (2,0 ) (0,2 ) (1,01 ) 1,28 2,3 1,4 Résultat net (perte) (2,5 ) (0,9 ) (2,9 ) (0,6 ) 2,3 0,1 Résultat net (perte) par action ? de base ($/action) (0,06 ) (0,02 ) (0,07 ) (0,014 ) 0,054 0,002 Résultat net (perte) par action ? dilué ($/action) 42 737 000 40 562 060 42 737 000 40 562 060 En date du : 31 déc. 2018 31 déc. 2017 Actif total 15,1 8,3 Dette à long terme totale 15,7 12,7 Valeur nette (0,6 ) (4,4 ) En date du : 16 avril 2019 28 mai 2018 Carnet de commandes 78,3 66,1 * Le BAIIA est une mesure financière non définie par IFRS et l'entreprise le définit comme le dernier résultat opérationnel excluant les charges financières, les impôts, la perte de change et l'amortissement. Il est présenté sans la charge de rémunération à base d'actions.

Résultats financiers

Application de la nouvelle norme comptable IFRS 15 : en vertu de la norme IFRS 15, la comptabilisation des produits sous forme de pourcentage d'avancement requiert une clause d'annulation stipulant que la société a droit au coût, à la marge et au bénéfice. On retrouve cette clause dans les contrats nord-américains et européens de Xebec, mais une vérification récente de sept (7) contrats de la filiale en Chine, d'une valeur d'environ 5,44 M$, a révélé que le libellé du contrat en mandarin ne respectait pas les nouvelles exigences de la clause d'annulation de la norme IFRS 15. En conséquence, la société devra mener les projets à terme et remettre les titres avant de pouvoir constater des revenus. Les sept (7) projets seront achevés au cours des trois premiers trimestres de 2019.

Produits de 2,2 M$ pour le quatrième trimestre de 2018 (7,6 M$ sans IFRS 15), comparativement à 3,3 M$ pour la même période en 2017, soit une baisse de 33 % (augmentation de 130% sans IFRS 15). Les produits totaux pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018 totalisent 20,2 M$ (25,6 M$ sans IFRS 15), comparativement à 14,7 M$ pour la période correspondante, soit une augmentation de 37 % (augmentation de 74 % sans IFRS 15).

Marge brute de 0,04 M$ ou de 2 % des revenus du quatrième trimestre de 2018 (2,3 M$, soit 30 % du chiffre d'affaires sans IFRS 15), comparativement à 1,02 M$ pour le même trimestre en 2017, soit une baisse de 96 %, comparativement à la même période en 2017, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, une marge brute de 5,7 M$ ou 28 % (7,9 M$ pour la période de douze mois sans IFRS 15), comparativement à 5,8 M$ pour la même période en 2017, soit une baisse de 0,1 % par rapport à la même période en 2017.

Perte nette de 2,5 M$ ou 0,06 $ par action pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2018 (perte nette de 0,2 M$ sans IFRS 15), comparativement à une perte nette de 0,9 M$ ou 0,02 $ par action pour la même période en 2017, soit une détérioration de 1,6 M$. Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018, la perte nette est de 2,9 M$ ou (0,07) $ par action (perte nette de 0,6 M$ sans IFRS15), par rapport à un bénéfice net de 0,1 M$ ou 0,002 $ par action pour la même période en 2017, soit une détérioration de 3,0 M$.

BAIIA négatif de 2,0 M$ pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2018 (positif de 0,3 million M$ sans IFRS 15), comparativement à un BAIIA négatif de 0,2 M$ pour la même période en 2017. Pour la période de douze mois le 31 décembre 2018, le BAIIA est négatif de 1,0 M$ (positif de 1,3 M$ sans IFRS 15), comparativement à un BAIIA positif de 1,4 M$ pour la même période en 2017. Le changement dans la méthode de comptabilisation des produits est la principale cause.

Carnet de commandes ? augmentation de 12,2 M$, passant de 66,1 M$ au 28 mai 2018 à 78,3 M$ au 16 avril 2019.

Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 0,7 M$ au quatrième trimestre de 2018 par rapport au même trimestre en 2017. Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, les frais de vente et d'administration ont augmenté de 2,0 M$ par rapport à la même période en 2017. Des efforts intensifs sont déployés pour augmenter les ressources et des investissements sont en cours pour soutenir la croissance rapide anticipée de la société.

Au 31 décembre 2018, l'encaisse disponible de la société était de 2,4 M$ et son fonds de roulement s'établissait à 5,3 M$ pour un ratio de fonds de roulement de 1,6:1, comparativement à un fonds de roulement de 1,8 M$ et au ratio de fonds de roulement de 3:1 au 31 décembre 2017.

Conditions actuelles du marché et prévisions pour 2019

Les conditions du marché des équipements de valorisation du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène restent solides dans toutes nos zones d'exploitation. Nous prévoyons une croissance significative des revenus pour nos filiales européenne et chinoise, ainsi qu'une forte croissance de nos activités en Amérique du Nord en 2019. Sur la base du carnet de commandes actuel et des commandes futures au cours des neuf premiers mois de 2019, nous prévoyons une croissance des produits d'exploitation d'au moins 125 % pour 2019, ce qui se traduira par des revenus de plus de 45 M$ CA et le résultat net par action devrait se situer entre 0,10 $ et 0,13 $.

L'expansion organisationnelle est l'une des activités importantes pour 2019 afin d'assurer la croissance future de l'entreprise.

Systèmes - technologies propres

Notre secteur des technologies propres continue de surpasser les attentes et le nombre de nos devis a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Nous considérons le nombre de devis comme un indicateur précoce des commandes futures. Notre registre de devis dépasse 540 M$ et notre carnet de commandes dépasse 78 M$. Xebec s'affirme comme un chef de file international dans la technologie de valorisation du biogaz. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles le secteur des systèmes des technologies propres connaîtra une croissance de 130 % à 150 % en 2019, générant des revenus compris entre 33 et 35 M$.

Service et soutien ? Produits de traitement de l'air et des gaz industriels

Xebec poursuit sa recherche d'opportunités de croissance interne et externe dans ce secteur et prévoit doubler ses revenus qui passeront de 6,1 M$ en 2018 à 12 M$ en 2019. La marge brute est inférieure aux prévisions pour 2018 (33 %), mais Xebec a pris des mesures pour ramener la marge brute à environ 40 %, conformément aux données historiques.

La première acquisition, Compressed Air International (CAI) en Ontario, a été effectuée le 1er janvier 2019 et Xebec poursuit ses deux prochaines acquisitions. Xebec prévoit finaliser la deuxième acquisition d'ici le milieu de l'année et la troisième acquisition vers la fin de 2019.

Infrastructure ? Production de gaz renouvelable

Xebec poursuit activement le développement de son entreprise de production de gaz renouvelable. Notre objectif est de construire, détenir et exploiter des infrastructures de gaz renouvelable de qualité au Canada, et de vendre du gaz naturel renouvelable à des parties engagées et à d'autres tiers. Xebec compte annoncer son premier projet au cours du deuxième trimestre de 2019. Aucun produit ni coût n'ont encore été enregistrés.

États financiers du quatrième trimestre de 2018 et rapport de gestion

Les états financiers complets, les notes annexes aux états financiers ainsi que le rapport de gestion pour les périodes de trois mois et de douze mois closes le 31 décembre 2018 sont accessibles sur le site Web de la société au www.xebecinc.com ou sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com .

Pour en savoir davantage :

Xebec Adsorption Inc.,

Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing

+1 450 979-8718 smurphy@xebecinc.com

Kurt Sorschak, président et chef de la direction

ksorschak@xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption Inc.,

Xebec Adsorption Inc., est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables, Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone, Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde, Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec au xebecinc.com .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué, Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables, En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints », Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d'avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs, Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapport de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www,sedar,com, De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous?jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs, Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs, Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent, Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

