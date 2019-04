Surveillance de la crue des eaux





QUÉBEC, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les conditions météorologiques prévues pour les prochains jours provoqueront un ruissellement considérable dans plusieurs secteurs du Québec. Des crues importantes sont prévues dans les régions du Centre-du-Québec, de la Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de l'Outaouais ainsi que dans l'archipel de Montréal. Les équivalents en eau de la neige au sol sont encore très importants sur la rive nord du Saint-Laurent et en Gaspésie. Les quantités de neige ne sont plus significatives en Montérégie pour alimenter la crue, à l'exception de la rivière Richelieu, qui prend sa source aux États-Unis.

De plus, étant donné que des mouvements de glaces sont possibles à la suite de la débâcle de certaines rivières, la situation peut évoluer rapidement. L'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) fait donc appel à la vigilance des municipalités et des riverains. Ces derniers sont d'ailleurs invités à informer leur municipalité de tout débordement ou de toute autre situation anormale.

Enfin, une période de grandes marées débutera dès le 18 avril. Les quantités de pluie prévue combinées à une hausse des débits des cours d'eau provoqueront une hausse du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent, ce qui pourrait causer un débordement dans le secteur de Québec. Vérifiez les alertes publiées dans le site Internet d'Environnement Canada, partenaire de l'OSCQ, pour vous préparer en conséquence. On peut les consulter à l'adresse suivante : www.meteo.gc.ca - rubrique Alertes.

L'OSCQ est en communication continue avec chacune des directions régionales de la sécurité civile et ses partenaires, comme Hydro-Québec ou le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin d'assurer une gestion harmonisée des conséquences de la crue. Des bulletins d'information sont transmis régulièrement aux municipalités pour les informer des prévisions météorologiques et hydrologiques, et de leurs conséquences possibles. Les citoyens doivent communiquer avec leur municipalité pour connaître les mesures en place ou à venir.

Pour d'autres consignes et recommandations, consultez le site Internet gouvernemental Urgence Québec, à l'adresse suivante : urgencequebec.gouv.qc.ca. Vous pouvez également suivre Urgence Québec dans les médias sociaux, aux coordonnées suivantes : Facebook : Urgence Québec et Twitter : @urgencequebec.

Les citoyens riverains qui désirent connaître le niveau des cours d'eau près de chez eux peuvent consulter le site Vigilance (Surveillance de la crue des eaux au Québec), à l'adresse suivante : msp.gouv.qc.ca - rubrique Sécurité civile - lien Surveillance du territoire.

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 07:51 et diffusé par :