Reconstruction de Notre-Dame : Onlineprinters organise une campagne de dons

PARIS et FÜRTH, Allemagne, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Onlineprinters soutient la reconstruction de Notre-Dame en organisant spontanément une campagne de dons. Pour chaque commande passée sur onlineprinters.fr du lundi 15 au dimanche 21 avril, l'imprimerie en ligne versera un euro au fonds de reconstruction de la cathédrale. Le monument parisien est l'un des plus emblématiques d'Europe, un symbole culturel et historique inestimable. Un terrible incendie a ravagé lundi soir Notre-Dame de Paris. ?C'est avec consternation et tristesse que nous avons appris la tragédie de Notre-Dame. Nous souhaitons contribuer à sa reconstruction en signe de solidarité avec nos amis français", a souligné Michael Fries, PDG d'Onlineprinters. La France est, pour l'entreprise d'impression en ligne Onlineprinters, le deuxième marché pour les produits d'impression après l'Allemagne, son pays d'origine.

Monument emblématique du patrimoine culturel français

L'incendie de la célèbre cathédrale qui, selon les pompiers et l'agence de presse française AFP, s'était déclaré lors des travaux de rénovation a depuis été maîtrisé.

Selon la police parisienne, il n'a pas fait de victimes, une personne a été gravement blessée. Des reliques et des joyaux du patrimoine chrétien ont pu également être sauvés tels que la couronne d'épines, qu'aurait porté Jésus lors de la crucifixion.

La cathédrale catholique romaine a été achevée au 14ème siècle après 200 ans de construction et représente une valeur symbolique pour la culture de la France et de l'Europe.

