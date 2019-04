En 2018, la performance commerciale de SANY atteint le meilleur record de l'histoire





CHANGSHA, Chine, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (ci-après « SANY ») a publié son rapport annuel pour 2018, qui stipule que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 55,822 milliards de yuans (8,329 milliards USD), ce qui représente une croissance annuelle de 45,61 pour cent ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires de cette société cotée a atteint 913 millions USD, soit une croissance de 192,33 pour cent sur l'année.

SANY Heavy Industry a obtenu des résultats remarquables en 2018, atteignant ainsi le plus grand record de son histoire.

Les principaux produits se maintiennent à la première place sur le marché

D'après le rapport annuel, les pelles de SANY ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,87 milliards USD, ce qui représente une croissance de 40,8 pour cent par rapport à l'année précédente ; l'entreprise reste le meilleur vendeur sur le marché national depuis huit ans. Grâce aux capacités de recherche et développement de SANY, ses pelles sont d'une qualité et d'une compétitivité de premier niveau sur le marché international.

Les engins pour le béton ont atteint un chiffre d'affaires de 2,53 milliards USD, ce qui représente une croissance de 34,64 pour cent par rapport à l'année précédente, plaçant ainsi la marque au premier rang mondial ; les engins de levage ont atteint un chiffre d'affaires de 1,39 milliard USD, soit une croissance annuelle de 78,26 pour cent, avec une forte progression de leur position sur le marché ; les machines de forage ont atteint un chiffre d'affaires de 698 millions USD, soit une croissance de 61 pour cent par rapport à l'année précédente, ce qui place la marque au premier rang en Chine, grâce à sa part de marché en constante augmentation.

Une croissance rapide sur les marchés étrangers

À l'étranger, le chiffre d'affaires de SANY a atteint 2,03 milliards USD, ce qui représente une croissance de 17,29 pour cent par rapport à l'année précédente.

Cette croissance rapide est due aux huit régions de vente à l'étranger de SANY, parmi lesquelles l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie et l'Amérique latine, ainsi que les parcs industriels à l'étranger comme SANY India, SANY Europe et SANY America.

Il convient de mentionner que les ventes de pelles ont connu une croissance rapide sur le marché étranger et que leur part de marché a augmenté de façon remarquable au cours de la dernière année.

Une transformation numérique et intelligente

La transformation numérique et intelligente de SANY a porté ses fruits en 2018.

La société a réellement fait avancer la numérisation et la mise à niveau intelligente dans les domaines du marketing, de la recherche et développement, de la chaîne d'approvisionnement, des finances et des services, en réalisant une série de projets numériques (PLM, CRM, SCM et GSP), afin de relier les équipements de fabrication avec les points de vente.

Des réalisations remarquables en matière de recherche, développement et innovation

En 2018, SANY avait déposé 8107 demandes de brevets et 6657 brevets ont été autorisés, ce qui lui a permis de classer au premier rang de l'industrie nationale.

La même année, SANY a lancé un certain nombre de nouveaux produits, y compris les modèles SY155H, SY225H, SY305H, SY395H des pelles de la série H, la première pelle hydraulique sur pneus SY155 et la grue tout-terrain SAC2200T.

SANY a amélioré la recherche et le développement de produits intelligents, sans conducteur et respectueux de l'environnement, notamment des pelles intelligentes, des rouleaux sans conducteur, la grue tout-terrain sans conducteur SRC600C et la grue tout-terrain contrôlée à distance SAC1100S.

Récompenses décernées à la bonne réputation de la marque

En 2018, Liang Wengeng, président de SANY Heavy Industry, a reçu le premier prix des « 100 meilleurs entrepreneurs privés au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture » et a fait partie des « 50 chefs d'entreprise les plus influents en Chine en 2018 », de la part de Fortune Magazine.

SANY a également remporté le titre de « Société la plus admirée en Chine en 2018 », a fait partie des « 500 plus grandes entreprises chinoises », des « Entreprises innovantes les plus influentes » et a reçu le « Prix de la réussite en tant que marque chinoise au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture ».

De plus, depuis dix ans, SANY reste la marque la plus prestigieuse pour les utilisateurs chinois de machines de construction. La pelle SANY SY395H a remporté le premier prix du « Golden finger award » du « Top 50 annuel des machines de construction chinoise, pour l'année 2018 » ; la foreuse rotative SANY SR285R-C10 a remporté le premier prix du rendement sur le marché pour l'écrasante part de marché qu'elle détient sur le marché intérieur.

