METRO annonce la retraite de François J. Coutu et la nomination d'Alain Champagne à la présidence du Groupe Jean Coutu





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - M. François J. Coutu prendra sa retraite à titre de président du Groupe Jean Coutu (PJC) inc., la division pharmacie de METRO inc., à compter du 31 mai prochain.

« Ayant consacré la plus grande partie de ma vie professionnelle au Groupe Jean Coutu et voyant que le regroupement avec METRO est bien engagé pour en assurer la pérennité, j'ai décidé de prendre ma retraite sachant que je laisse en place une grande marque, un solide modèle d'affaires et une excellente équipe », a déclaré M. Coutu.

M. Coutu est un leader chevronné et un grand bâtisseur qui a contribué, avec son équipe et nos pharmaciens-propriétaires, à faire des pharmacies PJC Jean Coutu un chef de file dans son secteur d'activités de même qu'une marque admirée et aimée de tous les Québécois.

« Je tiens à féliciter François pour sa très grande contribution au succès du Groupe Jean Coutu depuis 1983 et je suis heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui à titre de membre de notre conseil d'administration », a déclaré M. Eric R. La Flèche, président et chef de la direction de METRO.

M. Coutu restera par ailleurs pharmacien-propriétaire de ses trois pharmacies au sein de la bannière PJC Jean Coutu.

M. Alain Champagne succédera à M. Coutu à titre de président du Groupe Jean Coutu.

« Je suis très heureux d'accueillir Alain parmi nous. Nous sommes confiants qu'Alain connaîtra beaucoup de succès à titre de leader de notre division pharmacie grâce à sa grande expérience des secteurs de la pharmacie et du commerce de détail de même que sa capacité démontrée à livrer les résultats » a ajouté M. La Flèche.

Avec près de 30 ans d'expérience dans de grandes entreprises internationales, M. Champagne sera chargé de compléter le regroupement du Groupe Jean Coutu avec METRO tout en assurant le développement de la division.

« Je suis ravi de me joindre à METRO et de diriger sa division pharmacie. J'ai bien hâte de contribuer à poursuivre la trajectoire de croissance de la division en misant sur ses marques fortes, PJC et Brunet, ses pharmaciens-propriétaires engagés et la meilleure équipe dans le secteur », a déclaré M. Champagne.

MM. Coutu et Champagne travailleront ensemble de manière étroite jusqu'au départ à la retraite de M. Coutu afin d'assurer une transition harmonieuse.

Informations prospectives

Nous avons utilisé, dans le présent communiqué de presse, diverses expressions qui pourraient, au sens de la règlementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Les temps de verbes futur et conditionnel indiquent en général des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de METRO et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Un ralentissement ou une récession économique et l'arrivée d'un nouveau concurrent sont des exemples des risques décrits à la rubrique «Gestion des risques» du rapport annuel 2018 de METRO qui pourraient influer sur la réalisation de ces déclarations. Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent communiqué et qu'elles représentent nos attentes. METRO n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent communiqué, sauf si cela est requis par la loi.

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca .

