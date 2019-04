Avec la finalisation de l'acquisition de FiREapps, Kyriba permet aux directeurs financiers de mieux gérer les risques croissants de change





Kyriba, le leader mondial des solutions de trésorerie et de finance dans le Cloud annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de FiREapps, le leader de la gestion de devises d'entreprise. Kyriba, qui avait annoncé son intention d'acquérir la société en janvier, offre désormais une solution de gestion du risque de change mondial, afin de permettre aux DAFs d'atténuer l'impact des fluctuations des taux de change sur le bénéfice par action.

Selon le rapport de FIREapps "Q3 2018 Currency Impact Report", la volatilité des marchés a entraîné des pertes dépassant les 15 milliards de dollars au troisième trimestre de 2018. La plateforme de Kyriba couvre désormais la capture et l'analyse de l'exposition jusqu'à la valorisation et la comptabilité. Cette approche holistique comble les lacunes et les limites des ERPs, des systèmes de planification et de budgétisation des entreprises, comme cela a été illustré pour un client commun du secteur des biens de consommation.

«L'intégration des fonctionnalités de FiREapps à notre plate-forme permet de prendre des décisions de trésorerie et de gestion des risques à partir d'une seule solution», a déclaré Jean-Luc Robert, président du conseil d'administration de Kyriba. «Nous renforçons ainsi notre offre, afin de permettre à nos clients d'améliorer leurs performances en atténuant les risques de change, qui coûtent des milliards de dollars aux entreprises tous les ans.»

La clôture de cette acquisition illustre bien l'engagement continu de Kyriba pour accélérer l'innovation produit et étendre sa solution, afin de mieux servir les directeurs financiers et les équipes de trésorerie. La société a engagé 60 millions de dollars dans le développement produit dans le cadre de sa récente levée de fonds de 160 millions de dollars, qui a porté sa valorisation à 1,2 milliard de dollars.

