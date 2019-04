Nous vous présentons l'OTM Junior ! Un coup d'oeil vers l'avenir canadien





OTTAWA, le 17 avril 2019 /CNW/ - L'Observateur des technologies médias (OTM) est le premier outil de recherche au Canada sur l'utilisation de technologies et la possession d'appareils technologiques. Après avoir recueilli des données et des renseignements pendant plus d'une décennie sur la manière dont les Canadiens adultes (18 ans et plus) interagissent avec les médias sur les plateformes traditionnelles et nouvelles, nous élargissons la palette de nos services pour nous intéresser aussi aux jeunes Canadiens !

L'OTM Junior est un nouvel outil qui se penchera sur les comportements et les activités des Canadiens âgés de 2 à 17 ans, et vous permettra de mieux comprendre les habitudes de consommation des médias des auditoires et des consommateurs de ce groupe d'âge. Les abonnés à l'OTM Junior auront un accès complet à un ensemble de données et de rapports facilement utilisables et grandement utiles.

Voici quelques faits saillants de la nouvelle étude :

La possession d'appareils cellulaires est devenue courante dans notre société, y compris chez les jeunes Canadiens. Deux enfants sur cinq (2 à 17 ans) ont leur propre téléphone cellulaire. Cette proportion passe à près de quatre sur cinq chez les adolescents (12 à 17 ans).

De quelle manière les jeunes accèdent-ils au contenu et y a-t-il des différences avec les adultes? Lorsque les enfants ont droit à du «?temps d'écran?», les plus jeunes ont tendance à se diriger vers la télévision, alors que les adolescents préfèrent leurs appareils personnels. Les adolescents passent autant de temps à regarder YouTube que la télévision.

87 % des adolescents âgés de 12 à 17 ans ont visité un site de réseautage social dans le mois précédent; Instagram arrive en tête chez les adolescents, suivi de Facebook et de Snapchat.

Près de six enfants canadiens âgés de 2 à 11 ans sur dix ont utilisé une console de jeu au cours du mois précédent.

L'année qui vient sera passionnante pour l'OTM Junior !

Voir l'infographie gratuite ici.

