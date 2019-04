Great-West Lifeco annonce les résultats définitifs de son offre publique de rachat importante





TSX : GWO

Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.

WINNIPEG, le 17 avril 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco » ou la « Société ») annonce qu'aujourd'hui, elle prendra en livraison et rachètera à des fins d'annulation une tranche de 59 700 974 de ses actions ordinaires (les « actions ») au prix de rachat de 33,50 $ par action (le « prix de rachat ») dans le cadre de son offre publique de rachat importante (l'« Offre »), moyennant une contrepartie globale de 2,0 G$.

Le nombre d'actions rachetées dans le cadre de l'Offre correspond à environ 6,04 % des actions émises et en circulation, compte non tenu de la dilution, à la date à laquelle l'Offre a été annoncée. En tenant compte du rachat, le nombre d'actions émises et en circulation s'établit à 928 755 699, compte non tenu de la dilution.

Un nombre total d'environ 716 millions d'actions ont été déposées en bonne et due forme en réponse à l'Offre (y compris les actions déposées dans le cadre d'un dépôt proportionnel), sans être retirées. Étant donné que l'Offre a été sursouscrite, Great?West Lifeco rachètera environ 99,63 % des actions déposées par les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur à 33,50 $ par action et des dépôts au prix de rachat, sans tenir compte des dépôts de « lots irréguliers », qui ne sont pas assujettis à la réduction proportionnelle. En outre, la Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire ») renverra les actions déposées par les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix supérieur à 33,50 $ par action.

« Nous sommes heureux des résultats définitifs de notre offre publique de rachat importante », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. « Cette opération a donné le résultat escompté, qui consistait à rembourser du capital aux actionnaires tout en conservant des capitaux excédentaires appréciables pour financer des investissements stratégiques, y compris des acquisitions, qui stimuleront la croissance et la rentabilité. »

Le paiement des actions rachetées sera effectué par le dépositaire conformément à l'Offre et aux lois applicables.

Afin d'aider les actionnaires à établir les conséquences fiscales de l'Offre, la Société estime qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le capital versé par action s'établit à environ 6,79 $ au moment de la prise en livraison des actions le 17 avril 2019 en ce qui a trait aux actions autres que les actions déposées selon l'option de création de sociétés de portefeuille admissibles qui est décrite dans la note d'information relative à l'Offre. Le « montant indiqué » (aux fins du paragraphe 191(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) s'établit à 33,45 $.

Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance?vie, de l'assurance?maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion de patrimoine et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États?Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great?West, de la London Life, de la Canada?Vie, de Irish Life, de Great?West Financial et de Putnam Investments. Great?West Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 1,4 T$ au 31 décembre 2018 et font partie du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great?West Lifeco sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « GWO ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde relative aux renseignements prospectifs

Certains énoncés qui sont faits dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment en ce qui a trait à la réalisation par la Société d'une offre publique de rachat importante et au moment où les actions rachetées dans le cadre de cette offre seront payées. Les énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits historiques; ils représentent uniquement l'opinion de Great?West Lifeco à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great?West Lifeco. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut?être sensiblement, des résultats prévus dans ces énoncés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits dans les documents que Great?West Lifeco dépose périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, y compris les facteurs dont il est question aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion annuel de 2018 de Great?West Lifeco, que l'on peut consulter, ainsi que les autres documents que la Société a déposés, à l'adresse www.sedar.com. De plus, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement ces facteurs, incertitudes et événements éventuels, ainsi que d'autres qui ne sont pas mentionnés dans les présentes, et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si cela est exigé expressément par les lois applicables, Great?West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour une autre raison.

