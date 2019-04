Lutte aux changements climatiques - Participons à la grande manifestation de la Semaine de la Terre!





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE), qui représente 43 000 membres, invite les enseignantes et enseignants ainsi que toute la population québécoise à participer à la grande manifestation qui aura lieu durant la Semaine de la Terre. Une délégation de la FAE sera présente à ce grand rassemblement qui se tiendra le samedi 27 avril 2019, dès 14 h. Toutes les participantes et tous les participants voulant se joindre à la FAE sont attendus à la Place des Festivals, à l'angle des rues Sainte-Catherine Ouest et Jeanne-Mance, à Montréal.

« La question environnementale expose les limites et les dangers que porte le modèle économique capitaliste actuellement dominant. Face à l'échec du développement durable, toutes les sociétés sont désormais appelées à poser des gestes concrets, rapides et décisifs pour préserver l'intégrité écologique et protéger l'environnement. En tant qu'enseignante ou enseignant, nous avons aussi la responsabilité de transmettre aux prochaines générations les outils et le bagage qui doivent les préparer à la société qui les attend, et notamment d'en faire des citoyennes et citoyens écoresponsables dans le cadre d'une éducation relative à l'environnement », a souligné Alain Marois, vice-président à la vie politique à la FAE.

Depuis 2008, la FAE a mis sur pied le mouvement héros, un mouvement écocitoyen. Le nom de ce mouvement est l'acronyme de cinq mots qui constituent les valeurs clés d'une vision globale de la société et de l'environnement, soit humanité, écocitoyenneté, respect, ouverture et solidarité. Il rassemble les enseignantes, les enseignants, et leurs élèves autour de la réalisation de projets qui valorisent le respect de l'humanité et de la planète. Chaque année, c'est plus d'une centaine de projets qui sont réalisés.

De plus, le comité environnement de la FAE organise une journée réseau autour des valeurs du mouvement héros. Lors de son 6e réseau tenu le 2 avril 2019, le thème principal de cette journée était l'urgence climatique. Les conférences présentées ont permis d'aborder cet enjeu sous différents angles, tant individuels et que collectifs, mais également sous l'angle des divers types de mobilisation. Les personnes présentes ont pu entendre, entre autres, Dominic Champagne, du Pacte pour la transition, qui les a sensibilisées à l'urgence de poser des gestes concrets et de se mobiliser.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 43 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

