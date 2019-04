AM Resources confirme l'acquisition de la propriété d'asphaltite Esperanza





La Société peut maintenant poursuivre le développement de ses projets d'asphaltite.



La Société pourrait bénéficier de la forte demande d'asphaltite provenant du programme 4G de la Colombie, ainsi que d'entreprises outre-mer.

La Société reçoit des réponses favorables de clients potentiels au Royaume-Uni, en Inde et en Chine pour la vente de son asphaltite.

La propriété Esperanza détient déjà un permis d'exploitation de mine à ciel ouvert.

MONTRÉAL, 17 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AM Resources Corporation (« AM » ou la « Société ») (TSXV: AMR) (Francfort: 76A) annonce qu'elle a obtenu l'approbation des actionnaires de la Société, lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 12 avril 2019 à Montréal, pour l'acquisition d'une participation de 60 % dans la société qui détient les droits miniers sur la propriété Esperanza, assurant ainsi sa possession des titres miniers. L'acquisition demeure sujette à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Cette percée d'AM dans les projets d'asphaltite avec la propriété Esperanza et Rio Negro est motivée par le programme 4G de la Colombie, qui prévoit la construction de plus de 4 400 miles de nouvelles routes, de 141 tunnels et de 1 300 viaducs, ainsi que par la forte demande internationale.

« Notre objectif est de devenir un fournisseur privilégié d'asphaltite pour les entreprises de construction sélectionnées dans le cadre du programme 4G, ainsi que pour les entreprises internationales, a déclaré Dominic Voyer, président et chef de la direction d'AM. Au mois de janvier 2019, nous avons expédié trois conteneurs d'asphaltite à des clients potentiels au Royaume-Uni, en Inde et en Chine, à des fins d'essais marketing. Nous avons récemment reçu une réponse favorable de la part de ces clients confirmant la qualité de notre asphaltite et leur intérêt pour notre produit. La prochaine étape consistera donc à développer nos projets d'asphaltite. Il est important de souligner que la propriété Esperanza détient déjà un permis de mine à ciel ouvert. »

Résultats de l'assemblée

Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction date?e du 23 février 2019 de la Société ont e?te? re?e?lus en tant qu'administrateurs.

Un total de 28 actionnaires, détenant 34 873 927 actions, ou 61,29 % des actions émises et en circulation d'AM, étaient représentés en personne ou par procuration à l'assemblée.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes pour % pour Abstentions % d'abstentions Adriana Shaw 33 628 414 97,11% 1 000 563 2,89% Dominic Voyer 33 628 414 97,11% 1 000 563 2,89% David Grondin 34 568 496 99,83% 60 481 0,17% Wayne Isaacs 34 568 496 99,83% 60 481 0,17% Diego Fernando Barragan 33 628 414 97,11% 1 000 563 2,89%

Finalement, la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant qu'auditeurs externes de la Société, ainsi que les autres résolutions présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, ont été approuvées.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Pierre O'Dowd, P. Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À propos d'AM Resources Corporation

AM Resources Corporation est une société minière spécialisée dans l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de propriétés minières en Colombie. AM mise sur l'excellent potentiel minéral de la Colombie et son climat politique favorable pour développer ses activités minières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Pour plus d'informations:

Dominic Voyer

Président et chef de la direction

1-514-360-0576

1-844-988-2632

dvoyer@am-resources.com

www.am-resources.com

Communiqué envoyé le 17 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :