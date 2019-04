Avis de convocation - Aéromart Montréal - Dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019





MONTRÉAL, le 17 avril 2018 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal invite les représentants des médias à participer au salon Aéromart Montréal, les 17 et 18 avril, au Palais des congrès de Montréal.

Véritable plateforme d'échanges et de rencontres, Aéromart Montréal favorise le développement d'une chaîne d'approvisionnement robuste et fiable au Canada et partout dans le monde. Elle propose un programme de rencontres entre les donneurs d'ordre et les différents membres de l'écosystème aéronautique mondial. Site Web.

Date : 17 et 18 avril 2019

Heure : de 8 h à 18 h 30

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Les médias sont invités à se présenter à l'accueil de l'événement, au Palais des congrès. L'accès à l'événement est gratuit pour les membres en règle de la presse. Pour plus d'informations, consultez le site Web de la Semaine ou celui d'Aéro Montréal.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

